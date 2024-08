Gli americani non possono abbandonare i loro camion giganti a benzina.

Tradizionali case automobilistiche hanno promesso di investire decine di miliardi di dollari per passare alle EV nei prossimi dieci anni, ma stanno facendo una nuova scommessa su quegli ingombranti veicoli a benzina di cui si aspettavano di liberarsi. Questo cambiamento sorprende in parte perché la domanda dei consumatori per le EV non ha soddisfatto le aspettative, e in parte perché la domanda per i camion e gli SUV a benzina è tale da mantenere i prezzi e i profitti in quel settore molto alti.

Un esempio delle mutate opinioni delle case automobilistiche tradizionali sulle EV si può trovare nell'impianto di assemblaggio Ford di Oakville, Ontario, appena fuori Toronto.

Lo scorso anno, durante le trattative con Unifor, il sindacato che rappresenta i lavoratori dell'auto in Canada, la compagnia aveva promesso di costruire un nuovo SUV a tre file elettrico nel suo impianto di Oakville, Ontario, a partire dal 2025. Ma ad aprile ha frenato su questi piani e ha rimandato il lancio del modello EV almeno al 2027.

"Il tempo supplementare consentirà al mercato dei SUV a tre file elettrici di svilupparsi ulteriormente e permetterà a Ford di approfittare della tecnologia delle batterie emergente", ha dichiarato Ford in una dichiarazione di quel periodo. Quando - e se - deciderà di procedere con il nuovo SUV a tre file elettrico, potrebbe decidere di costruirlo in una fabbrica statunitense o canadese, o in una più economica in Messico.

Lo scorso mese, Ford ha annunciato i piani per un veicolo diverso da costruire nell'impianto di Oakville al suo posto: i camion Super Duty, una versione più grande dei camion F-series di Ford, che restano i suoi veicoli più venduti. Ford ha dichiarato che costruirà 100.000 camion Super Duty all'anno nell'impianto di Oakville a partire dal 2026, mantenendo allo stesso tempo la produzione dei camion nei suoi impianti del Kentucky e dell'Ohio.

"Nonostante la produzione massima del nostro impianto del Kentucky Truck e dell'impianto dell'Ohio, non riusciamo a soddisfare la domanda" per i camion Super Duty, ha dichiarato il CEO Jim Farley annunciando il cambiamento.

Mentre Ford dice di avere piani per una versione "elettrificata" dei camion Super Duty, non ha ancora fornito una data per questo modello. Ford non ha nemmeno specificato se sarà un modello completamente elettrico come il F-150 Lightning, o un modello ibrido che conserva ancora un motore a combustione interna (ICE).

Una "cruda realtà" per le EV

Ford si vanta delle sue crescenti vendite di EV, ma i suoi profitti arrivano ancora principalmente dalle vendite di camion e SUV a benzina. Questi mostri a benzina producono i miliardi di dollari di guadagni che coprono le perdite di un miliardo di dollari di Ford ogni trimestre sulle EV.

Il Ford F-150 Lightning, la versione elettrica del suo pickup più venduto, ha generato più attenzione e muscoli di marketing che vendite effettive. Le vendite negli Stati Uniti sono state di 7.900 Lightnings nel secondo trimestre, ovvero meno del 4% delle vendite totali della serie F, e poco più di un terzo delle vendite del Ford Expedition, il suo SUV più grande.

"La realtà dell'elettrizzazione degli Stati Uniti è arrivata, e non è una realtà semplice", ha dichiarato Ivan Drury, direttore delle analisi del sito di vendita di auto Edmunds.

Ford non è l'unica casa automobilistica che riduce i suoi piani EV e investe in nuovi veicoli a benzina. GM ha dichiarato di non essere più impegnata a costruire 1 milione di EV in Nord America entro l'anno prossimo, un obiettivo originariamente stabilito nel 2022.

"Tanto quanto siamo entusiasti delle nostre EV e dei nostri primi successi, siamo impegnati a far crescere i volumi in modo disciplinato", ha dichiarato la CEO di GM Mary Barra in una dichiarazione agli azionisti e ai dipendenti dello scorso mese, annunciando i forti profitti dei suoi tradizionali veicoli a benzina. GM sta lanciando otto nuovi o ridisegnati SUV a benzina nel suo mercato domestico.

Ciò non significa che le case automobilistiche tradizionali stanno abbandonando completamente i loro piani EV o che le vendite di EV stanno diminuendo. Le vendite di EV negli Stati Uniti sono cresciute del 5% nel secondo trimestre rispetto all'anno precedente, rispetto a una diminuzione dello 0,6% delle vendite di veicoli a benzina. Ma la maggior parte di questa diminuzione proviene dal segmento delle berline del mercato che GM, Ford e Stellantis hanno abbandonato anni fa.

Tuttavia, le vendite di EV, che all'inizio crescevano a un tasso a due cifre, non sono esplose come sperato dalle case automobilistiche.

Profittabilità EV colpita da prezzi più bassi

Una parte del motivo di questo cambiamento di investimento è che la profittabilità delle EV delle case automobilistiche tradizionali si è dimostrata molto più difficile del previsto - soprattutto di fronte a una guerra dei prezzi per le EV, iniziata da Tesla per sostenere le sue vendite di fronte alla crescente concorrenza nel mercato EV.

Ford, l'unica casa automobilistica ad aver reso noti i risultati finanziari del suo segmento EV, ha dichiarato di aver perso 1,1 miliardi di dollari prima degli interessi e delle tasse dal segmento nel secondo trimestre, con vendite di 26.000 EV. Questo si traduce in una perdita di 44.000 dollari per veicolo, although Ford obietta a questo calcolo, notando che le perdite includono costi di ricerca e sviluppo a lungo termine e non solo il costo di produzione di ciascun EV.

Nel frattempo, i profitti sui veicoli a benzina rimangono forti.

GM ha appena aumentato le sue stime di profitto per l'anno e si prepara a segnalare profitti record, anche con un accordo sindacale raggiunto con l'Unione Automotive Workers lo scorso anno che ha concesso ai lavoratori aumenti salariali immediati del almeno il 11%.

Tesla un tempo guadagnava più di qualsiasi casa automobilistica tradizionale, nonostante vendesse una frazione del numero di auto di quei rivali dipendenti dal benzina. La promessa di margini di profitto più elevati e un prezzo azionario in crescita è uno dei motivi per cui le case automobilistiche tradizionali hanno annunciato i loro grandi investimenti nell'elettromobilità.

Ma questi dinamiche sono cambiate. Nel secondo trimestre, i profitti di GM erano il doppio di quelli di Tesla.

Un altro fattore che ha spinto i costruttori di automobili tradizionali a pianificare il futuro dell'EV: la promessa di norme sulle emissioni molto più severe sia in Europa che negli Stati Uniti, nonché crediti d'imposta e altri incentivi per coloro che acquistano EV. Tuttavia, l'ex presidente Donald Trump ha criticato questi incentivi e ha sostenuto che gli EV sono dannosi per l'economia degli Stati Uniti - anche se il CEO di Tesla, Elon Musk, è diventato un sostegno maggiore della candidatura di Trump per tornare alla Casa Bianca.

Questa incertezza sul futuro degli incentivi per gli EV negli Stati Uniti ha spinto i costruttori di automobili a riconsiderare i loro piani EV iniziali.

“Nel mondo occidentale, i mandati politici sono di circa quattro o cinque anni”, ha dichiarato il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, in una recente tavola rotonda con i media. “E la trasformazione in cui siamo impegnati ha un tempo di anticipo di 10-20 anni. Abbiamo bisogno di stabilità nelle regolamentazioni. Abbiamo bisogno di stabilità nei sussidi, abbiamo bisogno di stabilità nell'ambiente di mercato complessivo in modo da poter lavorare duramente, in profondità e in modo persistente per servire le società e le comunità in cui operiamo”.

“Le uniche cose che possiamo leggere oggi sono le dichiarazioni fatte dai diversi contendenti delle elezioni, cercando di indovinare ciò che intendono fare”, ha aggiunto.

Data la lentezza delle vendite di EV e i problemi di redditività persistenti nel segmento dei veicoli elettrici, Ford ha deciso di posticipare il lancio del suo modello EV a tre file almeno al 2027, concentrandosi invece sul suo business redditizio di camion e SUV a benzina. La guerra dei prezzi per gli EV, iniziata da Tesla, ha reso la ricerca della redditività EV da parte dei costruttori tradizionali ancora più difficile.

