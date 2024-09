- Gli ambientalisti sostengono l'interconnessione invece delle restrizioni alle frontiere.

Il Partito Verde del Brandeburgo promuove l'unità invece di imporre restrizioni ai confini. Dopo la tragedia di Solingen, il leader del partito e candidato principale Benjamin Raschke ha suggerito che combattere il terrorismo richiede una concentrazione sulla prevenzione, sui programmi per i giovani e sull'istruzione. "Proponiamo di potenziare significativamente queste iniziative nel Brandeburgo", ha dichiarato. Questo è altrettanto cruciale a livello nazionale. "È una missione continua. Deve essere costantemente finanziata - e in modo adeguato", ha aggiunto. Inoltre, Raschke considera i controlli ai confini in violazione delle regolamentazioni europee.

A fine agosto, sono state segnalate tre vittime in Solingen a causa di un attacco con coltello sospettato di essere stato ispirato dall'Islam. La ministra federale dell'Interno tedesca Nancy Faeser (SPD) ha attivato i controlli ai confini per sei mesi a tutte le entrate della Germania - non solo quelle nell'est e nel sud.

Per i valichi di frontiera con la Repubblica Ceca, la Polonia e la Svizzera - che includono il Brandeburgo - Faeser ha implementato controlli fissi e ha informato la Commissione UE.

Il leader di stato e di frazione della CDU Jan Redmann ha elogiato la decisione. "La coalizione a semaforo sta avanzando gradualmente", ha scritto sulla piattaforma X. "Non c'è cambiamento per il Brandeburgo. Ciò che è cruciale è rimpatriare coloro che già risiedono in un paese sicuro".

