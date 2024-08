- Gli ambientalisti si oppongono alla perforazione del gas a Borkum

Un'alleanza ambientalista ha annunciato azioni legali contro l'approvazione della controversa trivellazione di gas al largo dell'isola del Mare del Nord di Borkum. L'Environmental Aid tedesca ha dichiarato che il ministro dell'Economia della Bassa Sassonia, Olaf Lies (SPD), ha dato la priorità agli interessi di una società del gas a scapito della natura e delle persone locali. "Esploreremo tutti i mezzi legali contro questo", ha dichiarato il direttore generale federale Sascha Müller-Kraenner.

L'organizzazione ambientalista BUND Bassa Sassonia ha definito l'autorizzazione per il Mare del Nord e il Mare di Wadden un disastro. Lo status del Mare di Wadden come Patrimonio Mondiale è a rischio. L'alleanza include anche l'iniziativa dei cittadini Aria Pulita East Frisia. I partner sono recentemente riusciti a impedire che un cavo per l'alimentazione della piattaforma di trivellazione fosse posato temporaneamente presso il tribunale amministrativo di Oldenburg.

Greenpeace: il governo federale dovrebbe ancora impedire la trivellazione

La critica all'autorizzazione per la trivellazione è arrivata anche da Greenpeace. L'organizzazione ambientale ha recentemente dimostrato contro i piani al largo di Borkum e ha invitato il governo federale a fermare il progetto. Greenpeace ha richiesto che il ministro dell'Economia Robert Habeck e il ministro degli Esteri Annalena Baerbock (entrambi i Verdi) non approvino un accordo in sospeso tra i Paesi Bassi e la Germania.

La società olandese dell'energia One-Dyas, che aveva richiesto la trivellazione, ha dichiarato che i governi della Bassa Sassonia e dei Paesi Bassi stanno adempiendo alla loro responsabilità "contribuendo attivamente alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo sul clima". La transizione alle energie completamente rinnovabili richiede tempo, ha dichiarato il CEO di One-Dyas Chris de Ruyter van Steveninck. "Finché il gas naturale è ancora necessario, ci assicureremo che sia fornito con il minor possibile impatto di CO2", ha dichiarato.

L'Ufficio statale per i minerali, l'energia e la geologia della Bassa Sassonia ha concesso a One-Dyas un'autorizzazione per la trivellazione valida per 18 anni, che si estende nella zona sottomarina tedesca.

