Gli ambientalisti impediscono il passaggio di una nave da crociera vicino Amsterdam.

Protestanti per il clima del gruppo Extinction Rebellion hanno causato un putiferio lunedì mattina, impedendo a una nave da crociera di attraccare al porto di Amsterdam. Sono riusciti a posizionarsi in due chiuse all'interno del porto di Ijmuiden, un punto di ingresso vitale per le navi del Mare del Nord dirette verso Amsterdam. Di conseguenza, la "Serenade of the Seas", in grado di ospitare mille cabine per passeggeri, è rimasta bloccata. Inoltre, una petroliera è stata anch'essa fermata.

Un messaggio di protesta audace, "Il petrolio uccide, fermate le navi da crociera", è stato inciso su una delle chiuse e trasmesso in diretta dal vivo su Extinction Rebellion. Secondo le loro dichiarazioni, il gruppo ha impedito a due navi da crociera aggiuntive di continuare il loro viaggio più tardi nella giornata. Tuttavia, il portavoce del porto ha smentito questo resoconto, confermando che entrambe le navi avevano raggiunto la loro destinazione.

L'incidente di lunedì ha segnato il secondo episodio del genere nelle vicinanze del porto di Amsterdam in pochi giorni. Il 10 agosto, più di 2.000 passeggeri di una nave da crociera precedentemente bloccata sono stati trasportati all'aeroporto di Schiphol con autobus e treni, come riportato dal servizio di radiodiffusione olandese NOS.

Oltre 8 milioni di tonnellate di CO2

I difensori del clima di Extinction Rebellion hanno costantemente portato avanti blocchi dal 2022, causando notevoli disagi sulla principale autostrada olandese, l'A12, come annunciato dallo stesso gruppo. Le loro azioni sono state motivate principalmente dalla loro frustrazione per i sussidi governativi per i combustibili fossili.

Uno studio di ricerca approfondito, condotto dall'organizzazione non governativa Transport and Environment, ha rivelato che le navi da crociera hanno emesso oltre 8 milioni di tonnellate di CO2 dannoso nelle acque europee nel 2022. Questa quantità enorme equivale alle emissioni di carbonio generate da 50.000 voli di andata e ritorno tra Parigi e New York, come confermato dall'Agenzia Ambientale Tedesca. Nonostante il volo sia universalmente riconosciuto come il mezzo di trasporto più inquinante a livello globale, le navi da crociera continuano a contribuire in modo considerevole alle emissioni di CO2.

