- Gli ambientalisti chiedono una riserva naturale per il bacino di sabbia delle foche

Le escursioni del battello "Seebär" verso la secca di Lieps nella baia di Wismar sono molto richieste durante la stagione alta. Tuttavia, la speranza di osservare decine di foche che si crogiolano sulla stretta striscia di sabbia nel mar Baltico spesso viene delusa, soprattutto nelle belle giornate.

"Molti appassionati di paddleboard in piedi, guidatori di barche gonfiabili e sportive, allora escono e si avvicinano troppo alla secca delle foche, a volte anche a velocità elevate," dice Ulrike Cwielag dell'organizzazione ambientale BUND. Questo disturba gli animali in modo significativo e li fa tuffare. Sono particolarmente dipendenti dai periodi di riposo, soprattutto i giovani. Potrebbero affogare per stanchezza nuotando se non possono riprendersi sufficientemente sulla terraferma.

Soleggiato solo nei giorni di brutto tempo

Il collegamento con il turismo è chiaro, dice Cwielag. "Nei giorni di pioggia, c'è tranquillità intorno a Lieps e subito le foche del porto sono lì." Già nel 2005, gli appassionati di sport acquatici della regione, le comunità costiere, i club di pesca, il turismo e le organizzazioni per la conservazione della natura hanno firmato un accordo volontario per proteggere aree particolarmente sensibili della baia di Wismar.

La secca di Lieps e i suoi dintorni sono menzionati come un'area molto sensibile, che dovrebbe essere evitata da maggio a metà settembre. Sulle spiagge sono esposte mappe con raccomandazioni di comportamento per i turisti, e le società di noleggio di barche e paddleboard dovrebbero informare i loro clienti al riguardo.

BUND: L'accordo volontario è fallito

L'accordo volontario è stato concluso per evitare regolamentazioni vincolanti per la conservazione della natura. Tuttavia, non sembra funzionare. Pertanto, BUND richiede che il governo statale dichiari la secca di Lieps una riserva naturale. "Chiunque si avvicini troppo o addirittura si fermi lì viola un divieto e questo può essere punito con una multa," dice Cwielag.

Le escursioni del "Seebär", che si svolgono fino a tre volte al giorno, sono sostenute da BUND. Il capitano si avvicina alla secca solo a 300 metri di distanza e riduce la velocità del motore. Le grandi teste delle foche del porto emergono dall'acqua a poche decine di metri dalla nave. In quel giorno, la secca è popolata da centinaia di cormorani, con una sola foca del porto che si crogiola al sole. Fino a 100 animali possono riposarsi lì contemporaneamente, dice Cwielag.

Le foche del Baltico erano quasi estinte nel 20° secolo. Negli anni '80 sono state prese le prime misure di protezione. Da allora, la popolazione è cresciuta. Secondo il WWF, ora ci sono circa 42.000 foche del porto nel mar Baltico. Tuttavia, questo è ancora meno della metà della popolazione originaria. Gli scienziati stimano che ce ne fossero circa 100.000 in passato. La secca di Lieps è considerata uno dei siti di ritiro più importanti per le foche del porto nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

