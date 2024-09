- Gli alberi centenari del parco forestale di Falkenstein sono danneggiati

Individui misteriosi hanno seminato il caos tra gli alberi di Falkenstein Park, situato ad Hamburg-Altona. Il sabotaggio degli alberi si è verificato su Falkensteiner Weg e ha causato danni a due alberi centenari, come riferito da un portavoce dell'ufficio distrettuale di Altona. Questi alberi, un faggio e un quercia, entrambi con un diametro del tronco di circa un metro, presentano segni di trapano visibili. Questi fori di trapano suggeriscono che gli alberi potrebbero essere stati anche avvelenati. Il faggio è già in condizioni gravi e si prevede che morirà entro l'anno prossimo. La quercia, tuttavia, ha solo alcune parti della sua chioma interessate.

Inoltre, l'ufficio distrettuale ha riferito che tre alberi in più sono stati gravemente danneggiati attraverso la decorticazione profonda. Questo processo, che comporta la rimozione di una striscia di corteccia intorno al tronco, priva l'albero di linfa, disturbando il flusso della linfa. Due degli alberi interessati, un olmo e un sorbo dei monti, hanno già ceduto alle loro ferite. Un albero giovane che è stato anch'esso decorticato è ancora vivo ma sotto grande pressione.

La distrettuale amministratrice di Altona, Stefanie von Berg, ha espresso preoccupazione per questo incidente, dichiarando: "Questo è un altro attacco aggressivo all'ecosistema fragile delle pendici dell'Elba". Gli alberi sono essenziali per mantenere la biodiversità, garantire la stabilità del pendio e proteggere le persone e le loro abitazioni. Inoltre, agiscono come regolatori del clima, controllando le temperature urbane e fornendo habitat per una molteplicità di specie animali.

È stata avviata un'indagine criminale. Le autorità continuano a indagare, con un focus principale sull'identificazione del colpevole. Si invitano i testimoni che possono avere informazioni sull'incidente a farsi avanti.

Purtroppo, lo scorso anno è stato scoperto un atto di vandalismo contro gli alberi nel parco, che ha portato all'abbattimento di 13 alberi.

L'indagine criminale è particolarmente interessata al Parco di Falkenstein, data la ripetizione degli atti di vandalismo contro gli alberi. Il colpevole potrebbe aver preso di mira i due alberi centenari di faggio e quercia su Falkensteiner Weg, causando segni di trapano e potenziale avvelenamento.

