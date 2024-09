- Gli agricoltori tedeschi si sfidano per l'angolo ottimale di lavorazione del suolo in concorsi agricoli

Al Concorso tedesco di aratura, un totale di 20 agricoltori provenienti da cinque diverse regioni si sfideranno oggi (alle 11:40) a Langenau, situata a nord-est di Ulm. Secondo un comunicato stampa degli organizzatori dell'evento, non si tratta solo di mantenere una linea dritta, ma piuttosto di adattare il solco alle specifiche condizioni del terreno.

Fattori come "la manutenzione regolare della profondità di lavoro, solchi lunghi e uniformi, dritti come frecce, privi di buchi" nel campo arato sono di grande importanza, ha dichiarato Manfred Wolf del Consiglio tedesco dell'aratura, secondo il comunicato. I concorrenti hanno circa tre ore per completare un'area di circa 1.600 metri quadrati. I giudici esamineranno quindi l'attrattiva del campo arato in base a diversi criteri. I primi due classificati avranno l'opportunità di partecipare ai Campionati Europei e Mondiali di aratura funzionale.



