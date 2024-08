- Gli agricoltori si lamentano del taglio verde dei loro campi

Smaltimento dei rifiuti sui campi dei contadini continua a causare frustrazione, spesso avvenendo senza preavviso. "Lo smaltimento dei rifiuti verdi o dei detriti edili è un problema a livello statale", ha dichiarato un portavoce dell'associazione dei contadini dello stato. Spesso, i rifiuti verdi, inclusi i sacchetti di plastica, finiscono sui campi.

In molti casi, questo porta alla diffusione di specie invasive sui campi, come l'iris del Giappone o la gramigna comune. "Queste specie tendono a moltiplicarsi rapidamente e crescere abbondantemente." L'eliminazione è generalmente impegnativa e costosa. Tuttavia, non vengono tenute statistiche sull'entità del problema.

"Sta diventando un problema sempre più grande"

Nella regione di Altenburger, si possono trovare rifiuti verdi all'ingresso di quasi ogni grande campo, secondo il presidente dell'associazione dei contadini locali, Tom Bauch. In passato, le persone compostavano i propri rifiuti verdi nei loro giardini. Ma negli ultimi anni, molti di essi sono finiti sui campi. "Sta diventando un problema sempre più grande."

I rifiuti verdi portano anche semi d'erba sui campi, che possono rimanere vitali per diversi anni. "Se li incorpori, alla fine germoglieranno." Questo è particolarmente problematico con i cereali, poiché sono correlati alle erbe. "È particolarmente difficile liberarsene una volta che si sono stabiliti." La situazione sta peggiorando anno dopo anno. "Alla fine, potrebbe raggiungere un punto in cui non è più possibile piantare cereali sul campo a causa della pressione dell'erba eccessiva." Tuttavia, questa è ancora una minaccia ipotetica.

Bauch incoraggia i proprietari di giardini a contattare i contadini per chiedere come smaltire i rifiuti del giardino sui campi. "Ogni operazione lo gestisce in modo diverso." In alternativa, ci sono anche centri di riciclo gratuiti in tutta la Turingia.

