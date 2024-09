- Gli agricoltori producono meno raccolti - l'"assistenza di soccorso" è imminente.

Gli agricoltori del Brandeburgo hanno raccolto meno cereali rispetto all'anno precedente. La raccolta di quest'anno ha raggiunto i 2,1 milioni di tonnellate metriche, con un calo del 11%, secondo l'associazione regionale degli agricoltori. particularmente colpiti sono stati i produttori di frutta, che hanno subito perdite consistenti a causa delle notti fredde di aprile e ora hanno diritto all'assistenza finanziaria dello stato.

Durante l'annuncio dell'analisi del raccolto a Turnow-Preilack, nel distretto di Spree-Neiße, il ministro dell'Agricoltura Axel Vogel (Verdi) ha attribuito i rendimenti inferiori alle anomalie meteorologiche come piogge intense e siccità. Secondo Henrik Wendorff, presidente dell'organizzazione degli agricoltori dello stato, c'è anche una riduzione della terra arabile a livello nazionale per la coltivazione dei cereali.

Wendorff ha dichiarato che si stanno coltivando più colture foraggere a causa del requisito dell'UE per la diversità dei campi. Ha aggiunto che questo cambiamento nelle pratiche agricole ha avuto un impatto negativo sulla coltivazione dei cereali, soprattutto considerando l'aumento dell'abbandono delle terre nello stato. Tuttavia, Wendorff ha cercato di rassicurare che il calo del raccolto non è una preoccupazione maggiore.

Il ministro Vogel ha elogiato il raccolto dei legumi - colture come piselli, lupini e soia. La superficie coltivata è passata da 24.000 ettari nel 2023 a 31.700 ettari quest'anno.

"Soccorso contro il gelo" in arrivo

Il raccolto di frutta è stato deludente a causa delle notti fredde, con perdite consistenti in mele e ciliegie. Lo stato stanzierà 7 milioni di euro per coprire i danni. La direttiva "Soccorso contro il gelo 2024" sarà presto presentata, ha annunciato Vogel, con l'obiettivo di distribuire i fondi il più rapidamente possibile quest'anno. Tuttavia, il ministro ha anche esortato le imprese ad agire, ad esempio utilizzando la tecnologia di irrigazione per la protezione dal gelo, sovvenzionata dallo stato.

