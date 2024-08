Gli agricoltori di verdura britannici temono per i loro raccolti

Le nuove regole per le importazioni post-Brexit preoccupano gli agricoltori britannici per la loro raccolta. Le regolamentazioni per l'importazione di semi dall'UE potrebbero causare ritardi di settimane e avere conseguenze serie per la coltivazione e i rendimenti finanziari, hanno avvertito due associazioni agricole britanniche sul Guardian.

Dal 30 aprile, gli importi di prodotti animali e vegetali dall'UE sono controllati. Alcuni semi, tra cui pomodori, peperoni e colza, devono ora essere testati sia nel paese di origine che nel Regno Unito, ha detto Phil Morley dell'Associazione dei Produttori di Pomodori del Regno Unito. Questo ritardo minaccia la sicurezza alimentare del Regno Unito poiché ora sono necessari più importi.

I produttori britannici di pomodori e peperoni dipendono dagli importi di semi o piante giovani dai paesi dell'UE come i Paesi Bassi. Le associazioni chiedono un accordo con l'UE per il reciproco riconoscimento degli standard di test.

Le nuove regole per le importazioni hanno colpito in modo significativo i produttori britannici di pomodori e peperoni, richiedendo che i semi dai paesi dell'UE come i Paesi Bassi vengano testati sia nell'UE che nel Regno Unito, con il potenziale per ritardi. Senza una rapida soluzione, questi ritardi potrebbero potenzialmente disturbare le nuove stagioni di semina e avere effetti negativi sui rendimenti delle colture.

Leggi anche: