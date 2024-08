- Gli agricoltori del Nord stanno subendo perdite di raccolto a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

La raccolta nello Schleswig-Holstein è insoddisfacente anche quest'anno, proseguendo un anno sottotono dal 2023. Molti agricoltori sono delusi dai rendimenti e dalla qualità, come hanno sottolineato il Ministro dell'Agricoltura Werner Schwarz (CDU), il Presidente della Camera dell'Agricoltura, Ute Volquardsen, e il Presidente dell'Associazione degli Agricoltori, Klaus-Peter Lucht, durante la valutazione preliminare della raccolta a Ottendorf vicino a Kiel.

Le statistiche preliminari dell'Ufficio Statistico del Nord (non tutti i raccolti sono ancora entrati) indicano che i rendimenti del frumento invernale saranno di circa 7,95 tonnellate per ettaro, circa il 4% in meno rispetto all'anno precedente e il 9% inferiore alla media a lungo termine. I rendimenti del malto d'inverno sono previsti intorno a 8,43 tonnellate, leggermente sopra la media a lungo termine.

I rendimenti del colza d'inverno sono deludenti a 3,28 tonnellate, significativamente inferiori alla media a lungo termine di 3,83 tonnellate. I cereali estivi come l'avena estiva e il frumento estivo sono previsti avere rendimenti più elevati quest'anno, con un'stima di 284.500 tonnellate, un aumento del 141%. Molti agricoltori non sono stati in grado di piantare i cereali d'inverno come previsto a causa dei campi bagnati in autunno e hanno optato per i cereali estivi.

La raccolta del mais è ancora in arrivo. Le colture di mais si stanno sviluppando in modo diverso a seconda della posizione e del momento del raccolto. La superficie coltivata è circa al livello dell'anno precedente, che è di circa 159.400 ettari. A differenza delle aspettative, l'erba ha avuto un anno promettente. Le condizioni meteorologiche umide hanno favorito la crescita, consentendo di fare sufficienti tagli.

I prezzi bassi del mercato stanno mettendo sotto pressione gli agricoltori. Volquardsen ha menzionato i prezzi attuali del mercato, che, uniti ai rendimenti inferiori, stanno mettendo a dura prova le operazioni. Una raccolta inferiore in Germania non comporta prezzi più elevati a causa del mercato globale. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno avuto un record di raccolta di frumento quest'anno. "Nella nuova stagione di coltivazione, è ora fondamentale tracciare la giusta rotta con la semina, gestire i rischi delle colture e dei prezzi", ha detto Volquardsen.

L'agricoltura è un "lavoro all'aria aperta", ha sottolineato il Ministro dell'Agricoltura Schwarz. Nonostante tutti i progressi, l'agricoltura è particolarmente vulnerabile ai rischi del cambiamento climatico. "Assistiamo negli ultimi anni che i record di resa sono rare eccezioni", ha detto il ministro. Il governo statale non abbandonerà gli agricoltori nel processo di adattamento.

Con il Centro di Competenza per l'Agricoltura a Basso Impatto Climatico, si cercano soluzioni pratiche. L'agricoltore Stefan Sager, che ha ospitato la valutazione della raccolta nella sua fattoria, si affida alla ricerca e al progresso tecnologico per combattere il cambiamento climatico.

Secondo il Ministro, potrebbe essere necessario coltivare più cereali estivi, che rendono meno, in futuro. Tuttavia, il mais è resistente e prospera sia in condizioni secche che umide.

