- Gli agricoltori bavaresi producono meno grano raccolto in questa stagione.

Agricoltori locali in Baviera producono meno frumento quest'anno. L'Ufficio Statistico della Baviera prevedeva un raccolto totale di 5,7 milioni di tonnellate metriche, circa il 10% in meno rispetto alla media abituale. Inoltre, la superficie coltivata è diminuita del 7,4%.

Le difficoltà di questa stagione includono un'eccessiva umidità, che ha causato continue interruzioni nella raccolta. Alcuni campi sono rimasti inaccessibili a causa della saturazione, secondo l'Ufficio. Queste condizioni umide hanno portato a un aumento degli attacchi fungini e parassitari rispetto alle stagioni precedenti.

La metà dei campi di frumento in Baviera viene utilizzata per la semina di frumento invernale. Gli esperti prevedono un rendimento medio di 7,16 tonnellate per acro per quest'anno, che rappresenta una diminuzione del 1% rispetto all'anno precedente. Il rendimento del frumento invernale, d'altra parte, è previsto intorno a 6,07 tonnellate per acro, con un calo del 14% rispetto all'anno scorso. Al contrario, il rendimento previsto per l'orzo di primavera è di 5,47 tonnellate per acro, che rappresenta un aumento del 31% rispetto all'anno precedente.

L'Unione Europea potrebbe dover importare più frumento da altri paesi quest'anno a causa dei bassi rendimenti in Baviera. Nonostante sia un membro dell'Unione Europea, la ridotta produzione di frumento in Baviera potrebbe potenzialmente influire sulla fornitura di frumento dell'unione nel suo insieme.

Leggi anche: