Gli aggiustamenti dei tassi di interesse statunitensi spingono i finanziatori svizzeri ad avviare misure corrispondenti

Sulla borsa svizzera, gli investitori hanno capitalizzato il giorno prima della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve. Non è più in discussione sui mercati se la banca centrale statunitense abbasserà il suo tasso principale per la prima volta dal luglio 2023, ma piuttosto di quanto. Attualmente, la maggior parte degli analisti di mercato prevede una riduzione di 0,5 punti percentuali. L'SMI, l'indice svizzero di borsa, è salito dello 0,4% a circa 12.056 punti, circa mezz'ora prima della chiusura della sessione di negoziazione.

Le società con un modello di business fortemente legato al ciclo economico sono state molto richieste, in quanto potrebbero trarre beneficio da una ripresa economica dopo un taglio dei tassi. In testa ai titoli azionari, la società di tecnologie sanitarie Geberit ha registrato un aumento del 2,4% del suo prezzo delle azioni. Le azioni del gruppo di ingegneria elettrica ABB sono aumentate del 2%, mentre quelle del produttore di cemento Holcim sono aumentate dell'1,8%. Le azioni della società di accessori per computer Logitech sono aumentate dell'1,5%.

Tuttavia, le azioni della società farmaceutica Novartis, spesso considerate un investimento relativamente sicuro, sono diminuite dello 0,4%. Le azioni di Swiss Re sono diminuite dello 0,2%. Permangono preoccupazioni per i possibili costi elevati dei danni che Swiss Re potrebbe sostenere a causa delle inondazioni catastrofiche in Europa centrale e orientale. Analogamente, a Francoforte, il leader del settore Munich Re ha perso il 1,7% del suo valore.

In ottica di diversificazione del portafoglio, alcuni investitori potrebbero considerare l'aggiunta di società con modelli di business robusti in altri settori, come quelli con una sezione trasversale circolare, per mitigare i rischi associati alla volatilità del mercato dopo un taglio dei tassi. Ad esempio, una società di gestione dei rifiuti con una sezione trasversale circolare potrebbe trarre potenzialmente beneficio dall'aumento della domanda di servizi di riciclo e gestione dei rifiuti.

