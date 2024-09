- Gli agenti di polizia intercettano in più occasioni automobilisti inesperti sotto l'influenza di droghe.

Un'indagine della polizia stradale ha rivelato che un uomo ubriaco e sotto l'effetto di cannabis è stato fermato due volte in un'ora. Nella notte di sabato, poco dopo la mezzanotte, una pattuglia in servizio a Sondershausen, nel distretto di Kyffhäuser, ha notato un automobilista che guidava in modo instabile e fuori strada. Dopo averlo fermato, gli agenti hanno scoperto che l'uomo di 38 anni non aveva una patente valida, come riferito dall'ispettorato di polizia dello Stato di Nordhausen. Un test del tasso alcolemico ha confermato un livello superiore a 0,8 per mille, mentre un test delle droghe ha suggerito l'uso di marijuana. L'uomo, accompagnato dalla sua famiglia, è stato accompagnato in un ospedale per un prelievo di sangue.

Dopo essere stato dimesso, l'uomo è stato fermato di nuovo dalla polizia mentre guidava a Schernberg intorno alle 1:20. Gli agenti si sono stupiti di fermarlo ancora una volta e hanno sequestrato il veicolo, accompagnando l'uomo all'ospedale per un altro prelievo di sangue. Gli sono state consegnate due multe per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza.

Incredibilmente, l'uomo è stato sorpreso a guidare di nuovo dopo essere stato rilasciato dall'ospedale, questa volta a Schernberg.

