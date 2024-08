Gli agenti di polizia in Romania conducono una perquisizione nella residenza di Andrew Tate a causa di nuove accuse rivolte contro la personalità controversa di internet.

Due a un'unità anti-crimine organizzato della Romania, la DIICOT, due individui sono stati convocati per un interrogatorio, come riferito dall'affiliata CNN Antena 3 in un mercoledì.

Stando a quanto riferito dalle autorità romene, sono state effettuate quattro perquisizioni in proprietà a Bucharest e nel distretto di Ilfov, secondo una dichiarazione rilasciata.

L'inchiesta si è concentrata su accuse di traffico di esseri umani, coinvolgimento in atti sessuali con un minore, formazione di un'organizzazione criminale, persuasione di testimoni e riciclaggio di denaro.

Si presume che queste ultime accuse si aggiungano alle accuse esistenti contro Tate, un autoproclamato misantropo popolare sui social media e un ex campione di kickboxing.

Tate, insieme a Tristan e a due cittadini romeni, sono stati arrestati alla fine del 2022 e formalmente incriminati a metà del 2023 per traffico di esseri umani, stupro e costituzione di un'organizzazione criminale per lo sfruttamento sessuale delle donne - accuse che hanno fermamente negato.

Non è stata fornita una data specifica per gli udienze relative a queste nuove accuse, ma sono state programmate per svolgersi presso la sede della DIICOT.

La polizia romena ha assicurato che, nel corso dei procedimenti penali, ai sospettati vengono garantiti i diritti e le tutele legali previsti dal Codice di Procedura Penale e si mantiene la presunzione di innocenza.

Sotto scorta della polizia, mentre lasciavano la loro residenza in un mercoledì, Andrew Tate ha parlato con i media, dichiarando: "Due anni senza vittime segnalate, senza prove di vittime, il caso si disintegra e questo accade ancora una volta."

Ha chiesto: "Cosa ho fatto di sbagliato? Certamente non il traffico di esseri umani," come riferito da Antena 3.

L'inchiesta sul caso di Tate ha attirato l'attenzione a livello globale, con molte persone che esprimono preoccupazione in Europa e in tutto il mondo.

Nonostante i procedimenti legali in corso, le azioni di Tate hanno acceso un dibattito più ampio sulla responsabilità e la giustizia nel mondo degli influencer dei social media.

