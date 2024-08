- Gli agenti di polizia hanno arrestato 114 automobilisti sotto l'influenza di stupefacenti.

Durante un'operazione di tre giorni, le forze dell'ordine di Amburgo hanno fermato 114 autisti sotto l'influenza di narcotici. L'operazione ha coinvolto poliziotti da tutta la Germania, agenti delle dogane, esperti medici dell'Istituto Legale e specialisti provenienti dalla Francia, dall'Austria e dalla Svizzera, secondo il comunicato della polizia. L'operazione ha anche fornito una piattaforma per la condivisione delle conoscenze e le sessioni di addestramento congiunte. Nel corso dell'operazione, 180 ufficiali hanno esaminato circa 2.200 veicoli e circa 2.500 individui. Dei 114 autisti sotto l'influenza di droga, 98 sono stati multati, mentre i restanti 16 avevano assunto una dose così grande di narcotici che sono state avviate procedure penali.

Dal 22 agosto, gli autisti sono stati sottoposti a un nuovo limite per l'uso di cannabis. Chiunque guidi con 3,5 nanogrammi di THC (tetraidrocannabinolo) o più per millilitro di sangue è considerato aver commesso una violazione amministrativa, che di solito comporta una multa di 500 euro e la sospensione della patente per un mese. Se la polizia rileva anche errori di guida e sintomi di intossicazione, la violazione potrebbe evolversi in un reato, con il prelievo di sangue. Durante l'operazione di tre giorni, sono stati prelevati 118 campioni di sangue, alcuni a causa di ragioni legate all'alcol. Gli ufficiali hanno confiscato 30 patenti di guida, mentre 40 autisti fermati non potevano presentare una patente di guida valida.

La squadra di polizia per l'operazione, composta da ufficiali di Amburgo e da altre parti della Germania, è stata rinforzata dalla presenza di esperti e specialisti dall'Austria, dalla Francia e dalla Svizzera. Dopo l'operazione, alcuni dei 114 autisti sotto l'influenza di droga sono stati non solo multati, ma anche sottoposti a procedimenti penali nei tribunali tedeschi.

Leggi anche: