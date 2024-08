- Gli agenti di polizia di Solingen aumenteranno la vigilanza.

A seguito dell'aggressione mortale a Solingen, le forze dell'ordine invitano i residenti a restare vigili. Come dichiarato da un rappresentante della polizia di Düsseldorf, i cittadini del centro città dovrebbero fare attenzione. Un portavoce ha consigliato: "Se notate un personaggio sospetto, chiamate subito il numero di emergenza 110 e mantenete le distanze da loro".

In una tragica sera di venerdì, tre vite sono andate perdute e otto persone sono rimaste ferite, secondo il rapporto della polizia. Questo incidente inaspettato è stato classificato come un attacco dalla polizia del Nord Reno-Westfalia a causa dell'intenzione strategica delle azioni del sospetto. Al momento di sabato mattina, il colpevole era ancora sconosciuto, con misure estese attuate per catturarlo.

Secondo il resoconto di un giornalista della dpa, unità specializzate hanno continuato a pattugliare la città durante il weekend.

Si prevede che le autorità forniranno un resoconto sui progressi dell'indagine durante una conferenza stampa a Wuppertal nel pomeriggio di sabato. Non è stato inizialmente annunciato un orario preciso.

