- Gli agenti delle forze dell'ordine usano la forza letale contro persone con problemi di salute mentale in un stabilimento commerciale.

La donna che ha trovato la sua fine in un supermercato di Monaco tra numerosi spari della polizia stava probabilmente lottando con problemi di salute mentale. La 31enne aveva una storia di comportamenti bizzarri e la polizia di Monaco aveva dovuto ricoverarla in tre occasioni separate, come ha rivelato Andreas Franken, portavoce della polizia di Monaco. Era anche ben nota alle autorità per il suo coinvolgimento in crimini legati alla droga. Lo stato preciso del suo consumo di droga durante l'incidente di lunedì rimane da verificare. L'inchiesta sulla sua morte ha comportato un'autopsia effettuata il martedì.

Due agenti di polizia hanno sparato, colpendo la donna più volte

Il lunedì sera in un supermercato di Sendling, la donna avrebbe intimidito quattro ufficiali maschi con un piccolo coltello da cucina che aveva con sé. Due degli ufficiali hanno risposto sparando un totale di quattro colpi. La donna ha subito diverse ferite da arma da fuoco e è morta sul posto. Tuttavia, la polizia non ha ancora rivelato il numero esatto di colpi che hanno colpito la donna.

L'Ufficio Investigativo Criminale della Baviera (LKA) e la procura sono attualmente impegnati nell'esame della legittimità dell'uso della forza. Si tratta di una procedura standard in simili casi, come ha dichiarato il portavoce dell'LKA. Il dipartimento di investigazione criminale ha preso il controllo delle indagini sulle accuse contro la 31enne, avendo già interrogato i testimoni e acquisito footage come prova.

Un cittadino aveva contattato la polizia il lunedì, esprimendo le sue preoccupazioni per una ferita apparente vista a Goetheplatz e seguendo il sospetto sulla U-Bahn. La natura della ferita è ancora sotto indagine, ma si presume che derivi da una disputa che coinvolgeva la 31enne e un uomo.

Il testimone ha portato gli ufficiali al supermercato, dove la 31enne ha improvvisamente brandito un coltello e minacciato gli ufficiali a una distanza di pochi metri, come riportato nel rapporto di polizia. despite repeated requests to put down the knife, she refused to comply, and the officers ultimately utilized pepper spray before resorting to their weapons. "The situation was highly dynamic and evolved very quickly," commented Franken, the police spokesperson.

