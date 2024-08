- Gli agenti delle forze dell'ordine subiscono lesioni minori durante un controllo dei veicoli.

Un'indagine è in corso su un uomo di 46 anni sospettato di aver aggredito due agenti di polizia a Walldorf (distretto di Rhein-Neckar). Una degli agenti ha dovuto accorciare il proprio turno e recarsi dal medico, come ha riferito un portavoce della polizia. In precedenza, gli agenti avevano notato il comportamento agitato e sospetto dell'uomo mentre viaggiava sull'A5, secondo i resoconti della polizia. In seguito è stato scoperto che l'uomo aveva portato con sé la figlia di 8 anni senza il consenso della madre.

Durante il controllo di sabato, il 46enne ha tentato di bloccare la propria macchina chiudendo le portiere e cercando di avviare il motore. Gli agenti sono riusciti a entrare nell'abitacolo attraverso un finestrino aperto e hanno estratto l'uomo dall'auto. Questi avrebbe poi aggredito i due agenti con calci precisi, richiedendo "forza precisa" per controllarlo e immobilizzarlo, come indicato. Per fortuna, la bambina di 8 anni non ha riportato ferite ed è stata restituita alla madre. Sono in corso indagini contro il padre.

Dopo l'aggressione, la polizia ha segnalato un aumento di incidenti simili nella zona di Walldorf, segnalando un possibile aumento della criminalità locale. Il pubblico ministero ha annunciato accuse severe contro l'uomo per le sue azioni violente nei confronti degli agenti.

