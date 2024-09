Gli agenti delle forze dell'ordine riescono a superare le reti di traffico illecito.

In corso operazioni di polizia in diverse regioni tedesche, con l'obiettivo di smantellare un sospetto traffico di esseri umani. Le autorità stanno setacciando cinque stati, tra cui Turingia, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Renania Settentrionale-Vestfalia e Sassonia-Anhalt, con un focus particolare su Jena, in Turingia, come confermato da un rappresentante della polizia. Si erano già avuti segni di tale attività.

Sono stati arrestati tre cittadini siriani e due iracheni nell'ambito dell'operazione, per un totale di 18 persone sotto indagine. I loro ruoli vanno da autisti a organizzatori di livello superiore. Sono accusati di aver fatto attraversare almeno 140 persone lungo la rotta dei Balcani occidentali tra il 2023 e il 2024.

Furgoni ritenuti veicoli per il traffico di esseri umani

Secondo fonti interne, i furgoni potrebbero essere stati utilizzati per il trasporto di queste persone. Inizialmente, sarebbero state ospitate in un appartamento a Jena. Per quanto riguarda i pagamenti, si sospetta l'utilizzo di un sistema chiamato "Hawala banking", che involve lo scambio di contanti attraverso intermediari, bypassando i sistemi bancari tradizionali.

Le autorità hanno scoperto l'operazione grazie a ripetuti controlli dei furgoni lungo la rotta dei Balcani occidentali. L'informazione raccolta da questi singoli episodi ha portato a una comprensione più ampia della portata dell'operazione, secondo il rappresentante della polizia federale. L'ufficio del procuratore di Gera sta attualmente guidando le indagini.

In particolare, sono state perquisite località a Jena, Sondershausen, Nordhausen e Bad Sulza in Turingia, Lübeck in Schleswig-Holstein, Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg, Krefeld in Renania Settentrionale-Vestfalia e Zeitz in Sassonia-Anhalt nell'ambito dell'operazione.

