Gli agenti delle forze dell'ordine intervengono contro un assalitore armato armato di coltelli a Bonn usando proiettili.

A Bonn, una disputa tra due conoscenti è degenerata in un violento attacco con coltello, lasciando entrambi feriti. Il sospetto, in fuga, è stato infine catturato dalle autorità vicino a un fast food. L'operazione è stata necessaria poiché un agente ha dovuto fare fuoco, causando gravi ferite all'aggressore, come dichiarato ufficialmente.

Le vittime sono state identificate come un uomo di 32 anni e una donna di 43. La donna ha riportato ferite lievi, mentre l'uomo è stato ferito in modo più grave, ma non in modo critico. Entrambi hanno ricevuto cure mediche all'ospedale locale. Anche il sospetto arrestato ha ricevuto cure mediche nella stessa struttura. Per garantire l'imparzialità, l'inchiesta sullo sparo è stata affidata alle autorità di polizia di Colonia.

Inizialmente, sembra che le parti coinvolte si conoscessero bene e avessero avuto una discussione animata prima dell'incidente. Di conseguenza, la zona del crimine è stata messa in sicurezza e un elicottero è stato utilizzato per un breve periodo per aiutare nella caccia all'uomo.

La polizia sta raccogliendo diligentemente le prove per ricostruire i fatti dell'incidente. Purtroppo, l'arma utilizzata nell'attacco non è ancora stata trovata. Secondo i resoconti, la rissa è avvenuta sotto un piccolo ponte, da cui le vittime sono riuscite a raggiungere la strada principale.

La polizia sta indagando se gli attacchi con il coltello fossero premeditati, data la discussione animata che si è svolta in precedenza. Nonostante la scena caotica, non sono state segnalate altre persone coinvolte negli attacchi con il coltello.

