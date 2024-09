Gli agenti delle forze dell'ordine in Australia hanno accesso alla piattaforma di comunicazione crittografata Ghost, con conseguenti numerosi arresti.

Il presunto mastermind dietro l'app, Jay Je Yoon Jung, 32 anni, ha affrontato accuse in un tribunale di Sydney mercoledì, tra cui l'appartenenza a un'organizzazione criminale e il beneficio da proventi criminali. Jung ha scelto di non dichiararsi colpevole o richiedere la libertà provvisoria e rimarrà in carcere fino al suo prossimo processo in novembre.

Negli ultimi giorni, le forze dell'ordine australiane hanno arrestato 38 sospetti durante le perquisizioni in quattro stati. Simultaneamente, le autorità in Canada, Svezia, Irlanda e Italia hanno effettuato arresti. Il vicecommissario della polizia federale australiana Ian McCartney ha fornito queste informazioni.

McCartney ha dichiarato che centinaia di criminali, tra cui membri della criminalità organizzata italiana, bande di motociclisti, criminalità organizzata del Medio Oriente e criminalità organizzata coreana, avevano utilizzato Ghost in Australia e all'estero per importazioni di droga illegali e contratti di omicidio.

Dall'inizio di marzo, la polizia australiana è riuscita a impedire che 50 potenziali vittime venissero ferite, rapite o gravemente ferite monitorando le minacce in 125.000 messaggi e 120 chiamate video, ha rivelato l'assistente commissario Kirsty Schofield.

La polizia ha sostenuto che Jung aveva progettato l'app specificamente per attività criminali nel 2017.

L'Australia ha aderito a un'operazione mondiale guidata da Europol contro Ghost nel 2022.

Il colonnello Florian Manet, che dirige il dipartimento tecnico del comando nazionale cyber dell'ufficio del ministro dell'Interno francese, ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata dalla polizia australiana che la loro squadra aveva fornito risorse tecniche al task force per diversi anni, aiutando a decrittare le comunicazioni.

McCartney ha espresso gratitudine verso i francesi, dicendo che avevano fornito la chiave per decrittare le comunicazioni di Ghost per le forze dell'ordine australiane.

I tecnici della polizia australiana sono riusciti a modificare gli aggiornamenti del software emessi dall'amministratore regolarmente, consentendo loro di contaminare i dispositivi e di accedere al contenuto sui dispositivi australiani, secondo McCartney.

"In effetti, abbiamo infettato i dispositivi, concedendoci l'accesso al materiale sui dispositivi australiani", ha detto McCartney, menzionando anche che Jung risiedeva nella casa dei suoi genitori a Sydney, non aveva precedenti penali e non aveva mai avuto problemi con la legge prima del suo arresto martedì.

Jung sarebbe stato utilizzato una rete di rivenditori per offrire smartphone personalizzati ai criminali in tutto il mondo a 2.350 dollari australiani (1.590 dollari), che includevano un abbonamento di sei mesi a Ghost e assistenza tecnica.

