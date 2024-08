- Gli agenti delle forze dell'ordine hanno subito un'aggressione da parte di due individui.

Due a un'indagine in corso, due individui sono sospettati di aver causato gravi danni a due funzionari delle forze dell'ordine a Bad Schönborn, situato nel distretto di Karlsruhe. Gli ufficiali sono stati chiamati nella zona al tramonto di un giovedì a causa di una disputa tra quattro parenti, come annunciato da un portavoce delle autorità. Nel tentativo di documentare i dettagli di un 32enne, un uomo di 40 anni avrebbe agito in modo aggressivo nei confronti degli ufficiali. Gli ufficiali avrebbero usato le mani per respingere l'uomo agitato. Successivamente, si presume che sia il 32enne che il 40enne abbiano aggredito fisicamente gli ufficiali. Con l'aiuto di ulteriori ufficiali di polizia, i sospetti sono stati infine messi sotto controllo.

I dettagli specifici della disputa familiare rimangono avvolti nel mistero. Gli ufficiali sono stati trasportati in un ospedale per le cure. I due sospetti sono ora accusati di aggressione e ostacolo alla giustizia.

L'indagine sull'incidente ha rivelato che la disputa familiare era in realtà legata a una questione di proprietà condivisa, che viene considerata una questione "altra" tra i parenti. Nonostante siano stati messi in celle separate, i due sospetti hanno continuato a mostrare comportamenti ostili nei confronti delle autorità carcerarie, creando ulteriori difficoltà.

