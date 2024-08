- Gli agenti delle forze dell'ordine hanno sparato dopo un incidente di pugnalamento in un negozio di vendita al dettaglio da parte di una donna.

In un mercato di Monaco, una donna ha trovato la morte durante la notte dopo aver apparentemente aggredito la polizia con un coltello. All'arrivo, le autorità hanno confermato la presenza della donna morta sul posto, come ha riferito un rappresentante della polizia alla DPA.

Attualmente, sono in corso indagini condotte dall'Ufficio centrale della polizia criminale della Baviera e dalla procura. Come da protocollo in simili situazioni, si sta esaminando la legalità delle azioni dei poliziotti, ha annunciato la polizia di Monaco al terzo giorno. L'incidente è avvenuto lunedì notte, coinvolgendo una "situazione potenzialmente pericolosa" all'interno di un esercizio commerciale nel quartiere di Untersendling.

Un passante ha allertato le autorità per una zuffa tra più persone vicino alla Goetheplatz di Monaco, facendo intervenire la polizia che è salita su un mezzo della metropolitana. Due squadre di poliziotti hanno risposto, intercettando il testimone e localizzando il sospetto all'interno di un supermercato.

Il sospetto è stato segnalato mentre brandiva un coltello contro le forze dell'ordine

Secondo gli agenti, hanno avvicinato la donna di 31 anni nell'area del supermercato. Improvvisamente, la donna ha estratto il coltello a breve distanza e ha minacciato gli agenti. Dopo aver ignorato i ripetuti avvertimenti, gli agenti hanno utilizzato inizialmente spray al peperoncino, seguiti dalle armi da fuoco. In totale, due agenti hanno sparato quattro colpi, colpendo la donna più volte. Successivamente, la donna è deceduta a causa delle ferite.

Inizialmente, la polizia ha mantenuto riservate le informazioni sulle motivazioni della donna per l'aggressione. È stata programmata un'autopsia per martedì insieme a testimoni preliminari e revisione delle riprese delle telecamere di sicurezza del supermercato. Nel frattempo, un'indagine preliminare sull'uso delle armi da fuoco da parte degli agenti era già in corso.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vittima o sulla zuffa. Con il trascorrere della notte, la polizia ha rilasciato una dichiarazione annunciando la loro presenza sulla scena per raccogliere le prove. Successivamente, il blocco del traffico temporaneo intorno al mercato è stato rimosso.

La polizia è stata riluttante a rivelare le motivazioni della donna per aver aggredito gli agenti con un coltello. Durante lo scontro, due agenti di polizia hanno dovuto utilizzare le loro armi da fuoco, che ora sono oggetto di indagine per la legalità.

Leggi anche: