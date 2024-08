- Gli agenti delle forze dell'ordine hanno messo fine alla vita di un sospettato dopo un caso di aggressione fisica.

In zona Moers della Bassa Renania, un 26enne ha perso la vita a seguito di spari della polizia, presumibilmente dopo aver aggredito e messo in paura diversi passanti. La polizia criminale di Duisburg ha istituito una squadra omicidi, su disposizione della Procura della Repubblica di Kleve, come annunciato congiuntamente.

Un martedì pomeriggio, una volante è uscita dopo una segnalazione anonima di una persona che stava aggredendo e minacciando più pedoni. La polizia ha poi rintracciato il sospetto. "Stando alle informazioni attuali, l'uomo avrebbe aggredito gli agenti con due coltelli in mano", hanno dichiarato polizia e procure.

"Durante l'operazione, i poliziotti hanno fatto fuoco." Questo ha portato alla tragica morte del 26enne. Non ci sarebbero state altre persone ferite. Le circostanze dell'incidente sono ancora in corso di indagine. La polizia di Duisburg ha inizialmente mantenuto riservate le informazioni aggiuntive.

Il sospetto, che stava causando turbamento a Moers, era originario della Germania. Despite i tentativi della polizia di arrestarlo pacificamente, l'incidente in Germania è culminato nella morte dell'uomo a seguito di spari della polizia.

