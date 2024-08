- Gli agenti delle dogane trovano "un piccolo arsenale di armi" nel bagagliaio

Nella parte posteriore di un'auto, gli agenti doganali vicino al confine olandese hanno trovato un "piccolo arsenale di armi". All'interno dell'auto c'erano due armi da fuoco cariche con munizioni, come riferito dall'Ufficio Doganale Centrale di Aquisgrana. Inoltre, gli agenti hanno scoperto due manganelli telescopici, un anello per colpire, uno scanner per trasmettitori e cimici, nonché quattro grammi di anfetamina nel veicolo.

Le armi e le droghe sono state sequestrate. Un autista olandese di 36 anni sta ora essendo indagato per sospetti violazioni della Legge sulle Armi e della Legge sulle Sostanze Stupefacenti, ha riferito l'ufficio doganale. L'autista è stato fermato per un controllo poco dopo essere entrato in Germania. L'uomo è stato accusato di aver opposto una forte resistenza fisica.

L'"arsenale" sequestrato includeva due armi da fuoco cariche e munizioni. La presunta violazione della Legge sulle Armi dell'autista è stata aggravata dalla scoperta di queste armi.

