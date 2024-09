Gli agenti della polizia stanno esaminando le minacce in un sito di votazione.

12:15 Correctiv Avverte di Notizie Non Verificate Ricircolate

La rete di ricerca Correctiv sta segnalando una notizia non verificata che sta circolando nuovamente. Sostiene che segnare la scheda elettorale impedisca il broglio elettorale. Tuttavia, l'ufficio del Presidente federale delle elezioni ha ammesso a Correctiv che i votanti non dovrebbero firmare la scheda elettorale. Firmare la scheda elettorale viola la riservatezza del votante, rendendo la scheda elettorale intera nulla.

11:51 Voigt Spera in "Relazioni di Maggioranza Stabili"

Il candidato premier della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha votato. Spera che "molti Turingi, uomini e donne, si rechino alle urne e esercitino il loro diritto di influire sul futuro del loro paese" al suo seggio elettorale a Jena. Voigt esprime anche la speranza di "relazioni di maggioranza stabili" che facilitino il progresso dello stato.

11:25 Sonneberg Rapporta Aumento Drastico di Atti di Destra

Sonneberg è il primo distretto in Germania amministrato da un politico dell'AfD. Da allora, gli attivisti hanno riferito di essere stati sottoposti a minacce incessanti, costringendo molti a lasciare le loro attività. Inoltre, è stato riferito che la frequenza degli attacchi di destra è aumentata esponenzialmente nell'arco di un anno. Gli esperti attribuiscono questo aumento all'amministrazione del distretto dell'AfD.

10:57 Kretschmer Parla al Seggio Elettorale

Il Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, considera le elezioni "probabilmente le più importanti degli ultimi 34 anni". Al suo seggio elettorale a Dresda, esprime gratitudine a molte persone che in passato hanno votato diversamente ma ora hanno optato per la "forza dominante al centro borghese", ovvero l'Unione Sassone. "Questa tendenza ci aiuterà a formare un governo che serva questa regione", aggiunge Kretschmer. Gli ultimi sondaggi mostrano il suo CDU testa a testa con l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "non è un contendente"

Il Primo Ministro della Turingia, Bodo Ramelow, vede il giorno delle elezioni come "una festa della democrazia" - nonostante la possibilità di non essere rieletto. In un'intervista con ntv, il politico del Partito della Sinistra afferma di non sostenere un governo di minoranza e mette in discussione la capacità del BSW.

09:59 "Sensibilità Storica Distorta" - Storico Irritato dalla Data delle ElezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni per il parlamento regionale della Sassonia e della Turingia il 85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che questa fosse una data adatta per le elezioni aveva una sensibilità storica distorta", ha detto Loew, direttore dell'Istituto tedesco-polacco, a Redaktionsnetz Deutschland (RND). Riferendosi all'AfD, classificata come "estrema destra sicura" dai servizi di sicurezza interni in entrambi gli stati, Loew afferma che "ciò può portare a connotazioni spiacevoli, soprattutto se a Dresda ed Erfurt vince un partito il cui legame con il periodo nazista non è affatto chiaro".

09:30 "Elezioni Cruciali": Tutti i Dati per le Elezioni della SassoniaOggi circa 3,3 milioni di elettori della Sassonia hanno l'opportunità di scegliere il gruppo che guiderà il parlamento regionale di Dresda in futuro. Il CDU potrebbe perdere il suo status di forza più forte della Sassonia per la prima volta dal 1990. Il Primo Ministro della Sassonia Michael Kretschmer descrive le elezioni come "fondamentali". "Si tratta di tutto".

09:05 Kretschmer Accusa la Coalizione del Segnale di Strade di "Manovre Desperate Prima delle Elezioni"

È il giorno delle elezioni in Sassonia e il verdetto è: Michael Kretschmer, il Primo Ministro della CDU, continuerà la sua striscia di vittorie nello stato? In un'intervista con ntv, parla della sua posizione sulla questione dei rifugiati, sulla coalizione del Segnale di Strade e sulla guerra in Ucraina.

08:46 Tutti i Dati per le Elezioni in TuringiaArriva il giorno del giudizio: al centro della Germania, la domanda è chi guiderà lo stato federale con i suoi circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni. L'AfD, guidata dal candidato principale Björn Höcke, emergerà come la forza più forte nella Turingia?

08:24 Minaccia Potenziale per la Democrazia attraverso l' Espansione dell'AfDI sondaggi suggeriscono che l'AfD si espanderà notevolmente alle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Questo preoccupa le istituzioni democratiche, come ha sottolineato un gruppo di ricerca. Perché lo stato di diritto è meno robusto di quanto si creda.

08:00 I Seggi Elettorali sono Aperti in Turingia e SassoniaOggi vengono eletti nuovi parlamenti regionali in Turingia e Sassonia. Nei sondaggi, l'AfD ha un notevole vantaggio nella Turingia. In Sassonia, il CDU del Primo Ministro Michael Kretschmer e l'AfD sono in una competizione serrata. Le previsioni sono attese con la chiusura dei seggi elettorali alle 18. Le elezioni nei due stati federali dell'Est della Germania sono anche una prova per la coalizione del Segnale di Strade a Berlino.

Nel regno dell'attuale alleanza rossa-rossa-verde, guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra), in Turingia, i sondaggi indicano l'assenza di una maggioranza di supporto. Una potenziale formazione post-elettorale potrebbe coinvolgere la CDU, insieme al gruppo di Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD. Per quanto riguarda la Sassonia, non è chiaro se la corrente coalizione di CDU, SPD e Verdi riuscirà ancora a mantenere la maggioranza. Kretschmer non esclude una connessione con il BSW. La Sinistra in Sassonia rischia di essere espulsa dal parlamento. Un destino simile minaccia i Verdi e il FDP in Turingia.

