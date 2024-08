- Gli agenti della polizia si rivolgono al proprietario del cane, con un'arma da fuoco.

In un parcheggio situato a Groß-Gerau, un individuo di 65 anni ha minacciato gli agenti di polizia con un'arma da fuoco intorno alle 18.00. Successivamente, ha tentato di fuggire mettendosi al volante di un veicolo. In risposta, gli ufficiali hanno sparato contro i pneumatici del veicolo per prendere il controllo della situazione. Stando a una dichiarazione congiunta della procura e della polizia, sono stati sparati diversi colpi. Alla fine, l'uomo è stato arrestato. Egli e due ufficiali hanno riportato ferite lievi durante l'incidente. Dopo l'arresto, l'arma è stata sequestrata. La squadra investigativa sta attualmente indagando sul caso per acquisire ulteriori informazioni sull'incidente.

L'individuo di 65 anni ha tentato di fuggire dalla scena in un altro veicolo, che è stato a sua volta preso di mira dagli ufficiali. In seguito, durante le indagini, sono stati esaminati altri veicoli presenti nel parcheggio alla ricerca di eventuali prove.

