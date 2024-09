- Gli agenti della polizia scoprono una donna morta.

In città tedesca di Fürth, le autorità hanno scoperto il corpo senza vita di una donna in un'abitazione condivisa di martedì. L'esame preliminare suggerisce che sia stata vittima di un atto violento, ha rivelato un rappresentante della polizia. Il corpo presentava segni di lesioni da corpo contundente. I residenti della zona, che avevano notato tracce di sangue nelle scale comuni, hanno contattato le forze dell'ordine.martedì sera, l'identità della donna non era ancora stata confermata, ma le prime ipotesi indicavano che fosse una residente dell'edificio.

I residenti preoccupati hanno allertato la Polizia per le tracce di sangue nelle scale comuni. L'indagine sulla morte della donna è condotta dalle autorità di polizia locali.

Leggi anche: