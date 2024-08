- Gli agenti della polizia incontrano un individuo ferito dopo un alterco fisico a Dorsten.

La sera, le autorità hanno trovato un individuo ferito a Dorsten. Come confermato da un rappresentante della polizia, la disputa verbale ha preceduto l'incidente. Si sospetta che sia stato coinvolto un coltello. All'inizio, non era chiaro chi avesse preso parte alla discussione. Inoltre, le autorità non hanno rivelato informazioni iniziali sulla gravità delle ferite, il luogo esatto dove è stato trovato la persona o le identità di coloro che erano coinvolti. Le indagini proseguono.

Il rappresentante della polizia ha confermato che una disputa verbale ha portato all'incidente e le autorità stanno gestendo la situazione, coinvolgendo il dipartimento di polizia.

