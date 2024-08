- Gli agenti della polizia hanno ucciso un individuo a seguito di un presunto incidente di pugnalamento.

A Moers, città del Basso Reno, un individuo di 26 anni ha perso la vita a seguito di spari della polizia, dopo aver aggredito diverse persone con un coltello, come dichiarato dalle forze dell'ordine e dai pubblici ministeri. È stata istituita una squadra speciale di investigazione dalla Polizia Criminale di Duisburg, che ha emesso un comunicato congiunto.

Sparatoria dopo aggressione a Moers

Il comunicato ha rivelato che la polizia è stata chiamata nella zona nel tardo pomeriggio di martedì, dopo segnalazioni di un sconosciuto che aggrediva e minacciava numerosi passanti. Le autorità hanno identificato il sospetto. "Sulla base delle informazioni disponibili, si presume che il soggetto abbia aggredito gli agenti di polizia con due coltelli in suo possesso", hanno annunciato polizia e pubblici ministeri.

"Durante l'intervento successivo, gli agenti di polizia hanno fatto fuoco." Questo ha portato alla morte del 26enne. Non sono state segnalate altre persone ferite. Le indagini sulle cause dell'incidente sono in corso. Inizialmente, il quartier generale della polizia di Duisburg non ha fornito ulteriori dettagli.

L'annuncio ha rivelato che gli agenti di polizia hanno utilizzato le loro armi dopo che il sospetto non ha obbedito, portando alla sparatoria della polizia. La squadra di investigazione sta attualmente esaminando le circostanze che hanno portato alla sparatoria mortale della polizia.

