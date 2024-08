- Gli agenti della polizia hanno messo sotto controllo un individuo su un tetto di un cottage usando una pistola elettrofortica.

Un uomo che si trovava sul tetto di un asilo nel distretto di Schöneberg a Berlino ha tenuto in allerta le autorità locali per ore. È stato necessario l'intervento di una squadra specializzata. Dopo un furto avvenuto in un asilo del distretto di Schöneberg, questo uomo di 29 anni è salito sul tetto e si è rifiutato di scendere, come confermato da un portavoce della polizia. La polizia è stata informata al mattino, ma non è riuscita a sottometterlo fino al pomeriggio, quando è stato utilizzato un Taser, un'arma elettrica. Il corpo dei vigili del fuoco era presente e un airbag di emergenza è stato posizionato come precauzione. Secondo il tweet della polizia, l'uomo di 29 anni è stato portato in un ospedale per una valutazione psicologica, poiché si sospetta che possa essere mentalmente instabile. Secondo i resoconti precedenti di "Bild" e "B.Z.", l'asilo era vuoto al momento dell'incidente.

La polizia non è stata in grado di ragionare con l'uomo, poiché non aveva alcun apparente motivo se non quello di creare chaos. Dopo l'incidente, le autorità dell'asilo hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alle misure di sicurezza in atto per simili situazioni.

