Gli agenti della polizia hanno arrestato un uomo di 22 anni a Zingst.

Il 9 agosto, alcuni colpi sono stati sparati da un veicolo in movimento, ferendo due uomini in un gruppo. Recenti sviluppi nelle indagini hanno portato all'arresto di un sospetto.

Circa due settimane dopo l'incidente di sparatoria non provocata lungo il Mar Baltico a Zingst, un distretto di Vorpommern-Rügen, la polizia ha fermato un individuo di 22 anni. Le autorità di polizia di Stralsund hanno dichiarato che questo individuo è il principale sospetto dell'incidente, come reso noto al pubblico. Successivamente, il sospetto è stato portato davanti a un giudice del tribunale distrettuale di Stralsund, dove il tribunale ha concesso la richiesta del pubblico ministero per il fermo.

La polizia ha scelto di mantenere riservate le ragioni dietro questo inquietante incidente, come parte delle loro procedure tattiche. Tuttavia, il quotidiano locale "Ostsee-Zeitung" ha riferito che il movente potrebbe essere una rivalry antica tra diverse agenzie di sicurezza. Al momento, l'inchiesta per l'accusa di tentato omicidio continua.

L'incidente si è verificato tarda notte dell'8 all'9 agosto. Entrambi i vittime di 25 e 24 anni sono stati ricoverati in ospedale a causa delle loro ferite. Fortunatamente, non c'è più minaccia per le loro vite. Le indagini hanno portato a diverse operazioni di ricerca, con l'impiego di unità speciali.

Il sospetto di 22 anni, arrestato nell'incidente del Mar Baltico, è ora in custodia presso il tribunale distrettuale di Stralsund. È importante notare che l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'incidente, chiedendo un'indagine approfondita e trasparente per garantire la sicurezza e la sicurezza dei suoi cittadini.

Leggi anche: