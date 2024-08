- Gli agenti della polizia hanno arrestato un individuo due volte in un solo giorno.

Qualcuno Chiama la Polizia per un Presunto Ladro di Biciclette

Innanzitutto, un passante ha notato ciò che sembrava un incidente di furto di bicicletta e ha contattato le autorità. La polizia è riuscita a rintracciare l'individuo a pochi isolati di distanza, ma lui ha deciso di fuggire a piedi attraverso l'autostrada, come riportato nei rapporti di polizia. In seguito è stato catturato in un quartiere vicino a causa di sospetti di abuso di sostanze, il che ha portato a un prelievo di sangue. In seguito è stato rilasciato.

Uomo Arrestato Pochi Minuti Dopo il Rilascio

Pochi minuti dopo il suo rilascio, lo stesso uomo di 31 anni ha attirato l'attenzione delle autorità. Questa volta, era stato apparentemente colto mentre tentava di entrare illegalmente in un veicolo a motore.

Durante il secondo arresto, l'individuo avrebbe apparentemente manifestato un comportamento aggressivo, causando danni a due agenti di polizia. Inoltre, sono state avanzate accuse secondo cui il 31enne aveva aggredito e ferito un agente durante il primo arresto.

Richiesta di Ordine di Detenzione

Il pubblico ministero di Norimberga-Fürth ha presentato una richiesta di ordine di detenzione. Ora spetta al giudice decidere se l'uomo dovrà essere trattenuto in carcere fino al processo.

Nonostante i suoi recenti problemi con la legge, l'uomo continuava a frequentare le strade della Baviera. Il suo ultimo reato è stato il tentativo di introdursi in un'auto a Monaco.

Date le sue precedenti violenze e il potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, i pubblici ministeri hanno ritenuto necessario tenerlo in detenzione in Baviera fino al processo.

Leggi anche: