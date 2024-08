- Gli agenti della polizia aiutano i partecipanti ai concerti dei Coldplay a recuperare i biglietti d'ingresso smarriti.

Dopo aver perso i biglietti per il concerto dei Coldplay a Monaco di Baviera, un tizio e il suo amico sono riusciti a raggiungere lo spettacolo grazie all'aiuto della polizia. Nel frattempo, la squadra di sicurezza dello stadio olimpico ha fermato un uomo di 38 anni e una donna di 45 anni di Dachau che stavano utilizzando i posti riservati della coppia. Questi individui sono attualmente sotto indagine per frode e sono stati consegnati alla polizia sabato.

Il vero titolare dei biglietti, un 28enne, ha confermato che i biglietti erano suoi, permettendogli di assistere al concerto, anche se un po' in ritardo rispetto ai piani, come riferito dalla polizia. Si sospetta che il 28enne avesse smarrito i suoi biglietti del concerto, come precedentemente riferito dai media.

Guidati dal frontman Chris Martin (47), la band britannica ha suonato a Monaco per la terza volta dal giovedì. Il loro tour, che è iniziato oltre due anni fa in Sud America per promuovere il nono album del gruppo, dovrebbe concludersi in Nuova Zelanda a novembre.

