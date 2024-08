- Gli afghani dislocati radicalizzati in Germania: "Non si sono ancora adattati emotivamente"

Su TikTok e Telegram, si definiscono "Re di Monaco" o "Conquistatore d'Europa". Nei loro post, si mostrano in divise dell'esercito afghano, mimetici o abiti tradizionali afghani-pashtun in aree pubbliche tedesche, parchi, rifugi per profughi e centri urbani.

Questi individui si promuovono come aggressivi e pronti alla battaglia, spesso sfoggiando coltelli e machete. Slogan talebani accompagnano i brani di jihad in numerosi video. Migliaia di tali post e centinaia di account possono essere facilmente trovati. Essi personificano un'ideologia islamica radicale. I giornalisti investigativi di RTL hanno esaminato questi video. In risposta all'attacco IS a Solingen, "RTL Extra" ha trasmesso i risultati preliminari della loro ricerca in una serata di martedì.

Sembra che il loro aspetto collettivo miri a mostrare forza, e le autorità tedesche di sicurezza sembrano non essere a conoscenza delle attività di questi uomini, almeno nel mondo digitale, suggerisce la giornalista Liv von Boetticher. La minaccia digitale di "decapitare i nemici" rimane accessibile su TikTok settimane dopo l'inizio delle indagini. La minaccia di attaccare "nemici dell'Islam" con esplosivi sul proprio corpo persiste ancora.

Chi sono questi giovani uomini? Da dove vengono? Von Boetticher e la sua squadra hanno localizzato gli utenti afghani di TikTok a Monaco e li hanno filmati di nascosto. In interviste, diversi uomini hanno dichiarato di aver emigrato per motivi finanziari. Non avevano "problemi" con i talebani, che consideravano il "miglior governo", rendendo il paese "più sicuro di prima". Il loro obiettivo era "diffondere l'Islam in Germania e in Europa". Se la legge della Sharia fosse stata implementata, "tutto sarebbe stato bene".

Secondo Ahmad Mansour, esperto di Islam e estremismo, questi individui non sono casi eccezionali. In un'intervista, ha dichiarato che negli ultimi quattro o cinque anni, un gran numero di migranti era arrivato con un sistema di valori "drasticamente contrario" ai valori fondamentali della società. Questi uomini, quasi esclusivamente, erano cresciuti con un'idea di Islam "molto più vicina a quella dei talebani" che a un Islam moderno, liberale, aperto e compatibile con la Germania.

Il segretario generale della CDU, Carsten Linnemann, attribuisce la responsabilità al ministro federale dell'Interno Nancy Faeser del SPD. Linnemann afferma che le immagini su TikTok rivelano un "problema significativo con l'estremismo islamico e con i gruppi radicali che vengono in Germania per terrorizzare e non rispettano alcuna regola". Faeser ha sottovalutato la situazione, "se avesse compreso correttamente la situazione, non avrebbe abolito il comitato di esperti su Islam politico", sostiene Linnemann.

"Vediamo un islamismo di stile di vita qui"

Questo anno, la maggior parte dei richiedenti asilo proviene dalla Siria, dall'Afghanistan e dalla Turchia, secondo l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (BAMF). quasi l'80% di tutti i migranti proviene da paesi prevalentemente musulmani. Una parte significativa di loro proviene da background educativi svantaggiati e non ha istruzione formale o formazione professionale.

Ahmad Mansour considera i giovani uomini nei video di TikTok incompatibili con la società e una minaccia considerevole: "Vediamo un islamismo di stile di vita qui. Uomini che vivono la loro mascolinità in modo molto tossico, estremamente patriarcale. Queste persone non sono emotivamente stabili in Germania."

Il sindacato della polizia federale esprime gravi preoccupazioni. Heiko Teggatz, presidente del sindacato della polizia federale, afferma che hanno perso il controllo dei confini tedeschi e devono rapidamente "riprendere il controllo dei nostri confini" poiché "non possiamo più permetterci questa perdita di controllo".

Il segretario generale della CDU, Carsten Linnemann, sottolinea: "Siamo arrivati a un punto in cui anche l'ultima persona seduta nel governo federale deve capire che questo non può continuare". A causa della minaccia in aumento da estremisti islamici radicali, è necessario un'azione immediata e un cambiamento di prospettiva politica. "Se Solingen non è stato l'ultimo richiamo per tutti, non so quanto tempo dovremmo ancora aspettare."

