"Gli aeroporti tedeschi hanno un problema di sicurezza"

Attivisti della Generazione Ultima paralizzano gli aeroporti in quattro città tedesche. Con le tronchesine, tagliano le recinzioni e accedono alle piste. Gli aeroporti della Germania sono troppo poco sicuri? Sì, dice l'esperto di aviazione Heinrich Großbongardt.

Attivisti della Generazione Ultima irrompono in quattro aeroporti tedeschi all'alba e si incollano alle piste. A Colonia/Bonn, le operazioni devono essere sospese temporaneamente. Come possono simili azioni continuare a verificarsi?

È semplicemente perché gli aeroporti tedeschi hanno trascurato la sicurezza esterna per molti anni. In molti aeroporti, il confine esterno è solo una recinzione in rete metallica. Magari c'è qualche filo spinato in cima per impedire a qualcuno di scalarla. Ma non aiuta quando le persone usano le tronchesine per tagliare la recinzione e passarci attraverso.

Gli aeroporti della Germania hanno un problema di sicurezza?

Gli aeroporti della Germania hanno sicuramente un problema di sicurezza. Non può essere giusto che persone non autorizzate possano accedere facilmente alla pista. Mentre gli attivisti della Generazione Ultima sono fastidiosi, non sono pericolosi. Ma viviamo in tempi incerti, e se penso ai terroristi o ai sabotatori che potrebbero utilizzare questa strada, è spaventoso.

Come proteggere gli aeroporti dagli attacchi terroristici e dagli atti di sabotaggio?

Innanzitutto, è necessario una recinzione composta da così-called double-stick mesh che non può essere tagliata facilmente. Dietro di essa, dovrebbe esserci un'altra recinzione, creando una sorta di zona neutra in cui gli intrusi possono essere catturati dalla polizia federale o da altro personale di sicurezza. Inoltre, è necessaria la sicurezza elettronica sotto forma di telecamere e sensori per rilevare e segnalare qualsiasi tentativo di manomissione della recinzione. Questa combinazione è già un concetto di sicurezza collaudato nell'industria.

Perché questo non è già in uso negli aeroporti?

Ciò è in parte dovuto a una mancanza di consapevolezza del rischio, ma ovviamente c'è anche una riluttanza a investire i fondi significativi necessari per l'attuazione. Ad esempio, una recinzione del genere sarebbe molto costosa per un aeroporto come Francoforte con il suo confine esterno di circa 30 chilometri. Tuttavia, ogni singolo attacco terroristico sarebbe molto più costoso nelle sue conseguenze.

Vedi il pericolo di attacchi terroristici e atti di sabotaggio agli aeroporti della Germania in aumento al momento?

Azioni come quelle della Generazione Ultima o il sequestro di persona all'aeroporto di Amburgo lo scorso novembre mostrano almeno quanto siano vulnerabili i nostri aeroporti. C'è quindi un'urgente necessità di azione. Non dobbiamo illuderci che queste opportunità non verranno sfruttate in futuro.

Il governo federale ora vuole costringere gli operatori degli aeroporti a prendere migliori misure di protezione attraverso un'ordinanza legislativa. È questo un primo passo nella giusta direzione?

Questa ordinanza legislativa specifica solo ciò che è già prescritto nella legge sulla sicurezza aerea. Stabilisce che gli aeroporti devono proteggere le loro aree contro l'accesso non autorizzato. Pertanto, è senza dubbio una misura corretta. Tuttavia, è deplorevole che una simile ordinanza legislativa sia necessaria in primo luogo.

Un altro importante passo avanti è il rafforzamento delle pene nella legge sulla sicurezza aerea. Attualmente, le azioni della Generazione Ultima sono trattate come violazione di domicilio, danno alla recinzione e, eventualmente, coercizione. Con il rafforzamento, può essere imposta anche la detenzione per l'accesso non autorizzato a un'area aeroportuale, che potrebbe prevenire ulteriori blocchi in anticipo.

Le proteste climatiche della "Generazione Ultima" hanno anche importanti implicazioni finanziarie. Quanto sono costose queste azioni per gli aeroporti e le compagnie aeree?

Gli aeroporti perdono principalmente le tasse di atterraggio a causa delle piste bloccate, ma questo è solo una piccola parte. Quelli che ne risentono veramente sono le compagnie aeree. Quando un gran numero di voli viene cancellato o dirottato, i costi possono rapidamente salire a decine di milioni.

Nel frattempo, un uomo norvegese ha suscitato scalpore imbarcandosi su un aereo all'aeroporto di Monaco senza biglietto - e farlo per due giorni consecutivi. Quanto sono sicuri gli interni degli aeroporti?

Certo, non dovrebbe succedere. Tuttavia, si deve realisticamente dire che ci sono persone ai controlli alla fine. Non c'è un concetto in cui non si creino qualche lacuna. Nel complesso, la sicurezza dei terminali funziona abbastanza bene. Il problema maggiore è piuttosto: i passeggeri vengono controllati all'ingresso, mentre la porta posteriore rimane aperta.

Molti punti di controllo di sicurezza stanno passando ai scanner del corpo intero invece del personale umano. Quali innovazioni tecnologiche vedi essere utilizzate negli aeroporti della Germania in futuro?

Dal punto di vista dei passeggeri, un grande fastidio potrebbe presto essere eliminato. Perché i primi aeroporti stanno già introducendo scanner che possono analizzare i liquidi. Così non devo più buttare via la mia bottiglia d'acqua prima del controllo solo per comprarne una nuova più tardi a prezzo elevato. Inoltre, le creme per la pelle e l'aftershave nel bagaglio a mano sono riconosciute come innocue da questi dispositivi. Tuttavia, i scanner sono costosi, quindi un'ampia diffusione potrebbe richiedere ancora del tempo.

Aljoscha Prange ha parlato con Heinrich Großbongardt

