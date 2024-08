Gli aeroporti di Colonia/Bonn e Norimberga temporaneamente paralizzati dalle proteste per il clima

Last Generation ha annunciato che le proteste facevano parte di una campagna globale e hanno richiesto un accordo per la graduale eliminazione dei combustibili fossili. Il gruppo ha sottolineato che durante le azioni non erano state violate le piste.

L'aeroporto di Colonia/Bonn ha dichiarato che alcune persone non autorizzate si erano incollate a una via di rullaggio giovedì mattina intorno alle 06:00. La polizia federale e statale, nonché i vigili del fuoco e la sicurezza dell'aeroporto, sono intervenuti immediately. In totale, sono stati cancellati otto partenze e otto atterraggi, con alcuni ritardi.

Secondo la polizia federale del North Rhine-Westphalia, due persone si erano incollate. In totale, sono state trovate tre persone non autorizzate e un buco nella recinzione che porta all'area esterna. Due persone di Colonia sono state trattenute.

All'aeroporto di Norimberga, ci sono state sei ritardi, una deviazione e una cancellazione, secondo il comunicato stampa. La polizia ha arrestato due persone che si erano incollate a una via di rullaggio che porta alla pista, come ha dichiarato un portavoce dell'agenzia di stampa AFP.

All'aeroporto di Berlino Brandeburgo, due persone si sono incollate, come confermato dalla polizia federale di Berlino. Sono state trattenute e accusate di intrusione. Le operazioni non sono state mai interrotte.

L'aeroporto di Stoccarda ha riferito che due persone avevano bloccato una via di rullaggio. Sono state "immediatamente fermate dalle forze dell'ordine e dalla sicurezza". Come ha spiegato la polizia di Reutlingen, si trattava di due donne di 23 e 27 anni. Hanno danneggiato la recinzione esterna nella zona del centro cargo aereo per entrare nella zona.

Lì, si sono incollate a un percorso lontano dalla pista. I vigili del fuoco dell'aeroporto le hanno rimosse dall'asfalto e le due donne sono state trattenute temporaneamente. Sono state avviate indagini.

I climate activists del gruppo avevano già dimostrato in diverse aeroporti della Germania nelle ultime settimane. Di conseguenza, le operazioni di volo a Francoforte sul Meno sono state temporaneamente sospese. Lo scorso fine settimana, sono state perquisite le abitazioni dei manifestanti in Baden-Württemberg, Berlino, Sassonia e Sassonia-Anhalt. Sono indagati per sospetta estorsione, danni criminali e intrusione.

La ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha criticato le proteste di giovedì come "pericolose e folli". "I teppisti non solo mettono a rischio le loro vite, ma mettono anche in pericolo gli altri", ha scritto su X.

Per il gruppo parlamentare dell'Unione nel Bundestag, il suo vicecapo Ulrich Lange (CSU) ha dichiarato: "Non solo i nostri aeroporti devono essere meglio protetti, ma devono anche esserci pene severe e rapide per i criminali climatici".

Il direttore generale dell'associazione aeroportuale ADV, Ralph Beisel, ha descritto le proteste dei climate activists come un "atto coordinato di estorsione criminale". Ha affermato che "questi reati devono essere puniti in modo coerente dalla magistratura".

