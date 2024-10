Gli aeroporti di Bruxelles hanno sospeso tutte le partenze a causa di uno sciopero del personale di sicurezza.

A causa di uno sciopero del personale di sicurezza e delle pulizie, tutti i voli presso l'Aeroporto di Bruxelles e l'Aeroporto adiacente di Charleroi sono stati sospesi per martedì. Le autorità di entrambi gli aeroporti hanno dichiarato lunedì che circa 350 voli sono interessati. Questi dipendenti intendono organizzare una manifestazione a Bruxelles martedì, chiedendo salari e condizioni di lavoro migliori.

Secondo un rappresentante dell'Aeroporto di Bruxelles Zaventem, sono stati annullati 249 partenze e più di un terzo dei voli in arrivo. L'Aeroporto di Charleroi, principalmente servito da compagnie aeree low cost come Ryanair, ha cancellato circa 100 voli. Tuttavia, affermano che gli arrivi programmati possono ancora avvenire. La società di sicurezza G4S gestisce i controlli di sicurezza in entrambi i luoghi.

Il sindacato tedesco IG BAU prevede che oltre 1.000 manifestanti da diversi paesi europei si uniranno alle dimostrazioni di martedì. Questo gruppo è composto da personale aeroportuale, nonché da inservienti delle istituzioni UE. Chiedono la fine della pratica di assegnare solo appalti pubblici al miglior offerente. Questa tattica porta a salari più bassi.

Come ha dichiarato il rappresentante di IG BAU Bedra Duric, gli appalti pubblici non dovrebbero portare a lavoro a basso salario. Ha sottolineato l'importanza del ruolo delle pulizie e del personale di sicurezza, soprattutto durante la pandemia di COVID-19. " despite everyone understanding the importance of our jobs, we continue to be overlooked and underpaid", ha concluso.

Aeroporti come Bruxelles e Charleroi stanno affrontando disagi a causa della manifestazione programmata, con numerosi voli cancellati. La dimostrazione del personale di sicurezza e delle pulizie si terrà a Bruxelles, interessando entrambi gli aeroporti e causando disagi a migliaia di viaggiatori.

