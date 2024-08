- Gli aeroporti applicano norme più severe sulle attività liquide.

Le regole per i liquidi in cabina stanno diventando più severe. A partire dal 1º settembre, i viaggiatori potranno portare solo contenitori di liquidi da 100 millilitri, a condizione che siano contenuti in una busta di plastica trasparente con una capacità massima di un litro. Questa decisione proviene sia dalla Polizia Federale Tedesca che da Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte.

La motivazione di questo cambiamento è legata ai timori all'interno dell'UE riguardo all'accuratezza dei più recenti scanner per bagagli che utilizzano la tecnologia della tomografia computerizzata (TC). Questi dispositivi possono creare immagini tridimensionali degli oggetti in cabina in un batter d'occhio, il che ha portato alcuni a interrogarsi sulla necessità di limitazioni per i liquidi.

In precedenza, alcuni punti di controllo della sicurezza in Germania avevano allentato le limitazioni per i liquidi introdotte nel 2006, consentendo ai passeggeri di portare bottiglie più grandi nella loro valigia a mano. Tuttavia, questa eccezione è stata momentaneamente sospesa fino a quando non saranno valutati appieno i rischi per la sicurezza.

Nuove Regolamentazioni Europee

In base alle nuove regolamentazioni europee, i contenitori più grandi sono nuovamente proibiti. Tuttavia, i contenitori piccoli di 100 millilitri o meno possono ancora essere portati in cabina senza dover essere rimossi individualmente. Gli dispositivi elettronici possono ora rimanere all'interno dei bagagli registrati.

Nei molti punti di controllo della sicurezza in Germania che ancora utilizzano scanner tradizionali, gli elettro

