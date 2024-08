Gli aeroporti applicano norme più severe sulla quantità di liquidi consentita nei bagagli a mano.

Le regole per i liquidi da portare a mano in aereo diventano più severe dal 1° settembre. I passeggeri possono ora portare solo liquidi in contenitori sotto i 100 ml, che devono essere conservati in una busta di plastica trasparente non più grande di 1 litro. Questa notizia è stata data dalla Polizia Federale e da Fraport, l'operatore dell'Aeroporto di Francoforte.

Questo aggiornamento è stato necessario a causa delle incertezze all'interno dell'UE riguardo alla affidabilità dei moderni dispositivi di scansione bagagli che utilizzano la tecnologia della tomografia computerizzata (TC). Questi dispositivi possono creare immagini dettagliate e tridimensionali del contenuto del bagaglio a mano in pochi secondi, rendendo obsolete le restrizioni sui liquidi.

Inizialmente, in alcuni checkpoint tedeschi, le restrizioni sui liquidi introdotte nel 2006 erano state temporaneamente sospese per i passeggeri il cui bagaglio poteva essere sottoposto a scansione con i dispositivi TC. "I liquidi di grandi dimensioni potevano essere portati nella valigia a mano", ha dichiarato un portavoce della Polizia Federale di Francoforte. Tuttavia, questa eccezione è stata momentaneamente sospesa mentre si risolvono le preoccupazioni per la sicurezza.

