Gli aerei militari tedeschi trasporteranno personale diplomatico dall'ambasciata in Libano.

In mezzo alla situazione volatile in Libano causata dallo scontro in corso tra Israele e Hezbollah, l'esercito tedesco sta evacuando i cittadini tedeschi dal paese. In risposta alla tensione crescente, il ministero degli Esteri tedesco ha elevato il livello di crisi per le sue missioni diplomatiche a Beirut, Ramallah e Tel Aviv e ha avviato un'evacuazione diplomatica, come annunciato dal ministero degli Esteri.

Tuttavia, le ambasciate continuano a operare. Il personale non essenziale, i familiari del personaledeployed e il personale delle organizzazioni intermedie tedesche vengono evacuati. Un Airbus delle forze armate tedesche è volato a Beirut oggi per facilitare il processo di partenza e gli aerei militari trasportano anche i cittadini tedeschi particolarmente vulnerabili, inclusi quelli con condizioni mediche gravi.

Mentre il governo tedesco segue da vicino la situazione in Libano e esprime preoccupazione crescente, non ritiene necessario un'evacuazione su larga scala di tutti i cittadini tedeschi in questo momento. Attualmente, circa 1.800 cittadini tedeschi registrati risiedono nel paese, ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri tedesco a Berlino.

Per fortuna, i voli commerciali dall'aeroporto di Beirut sono ancora operativi, consentendo ai tedeschi nella regione di partire. Il ministero della Difesa tedesco ha rifiutato di commentare eventuali piani di evacuazione futuri.

Più tardi nel pomeriggio, i funzionari dell'UE si riuniranno per una riunione speciale per discutere la situazione peggiorata in Libano e nella Striscia di Gaza. C'è preoccupazione che il disordini in entrambe le regioni possano degenerare in un conflitto più ampio. Il governo tedesco ha sostenuto il diritto di Israele alla legittima difesa, poiché gli attacchi hanno preso di mira figure di leadership della milizia islamista radicale Hezbollah. Tuttavia, il governo tedesco ha anche incoraggiato Israele ad esercitare moderazione riguardo al numero elevato di vittime civili.

