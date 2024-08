- Gli adoratori di Dio si diffondono in Sassonia-Anhalt

Il grillo mantide continua a diffondersi in Sassonia-Anhalt, arrivando ora alle parti settentrionali dello stato. Nel 2023 sono stati segnalati un record di 3.320 avvistamenti all'Ufficio di Stato per l'Ambiente (LAU). La mantide si è stabilita principalmente nella regione meridionale della Sassonia-Anhalt, fino alle altitudini di Halberstadt, Magdeburgo e Wittenberg, secondo un portavoce della LAU. Nel 2022 sono state registrate le prime segnalazioni individuali ad Arendsee e Stendal.

La LAU ha registrato per la prima volta il grillo mantide in Sassonia-Anhalt nel 1991, a Magdeburgo. Tuttavia, la specie non è riuscita a stabilirsi in quel momento. La prima popolazione riproduttiva è stata registrata nel 2004 presso il lago Geiseltal. Negli ultimi cinque anni, la LAU ha osservato una rapida diffusione della specie. I grilli mantide sono generalmente innocui, non possono pungere e non sono velenosi. Nell'imminente futuro, l'autorità si aspetta che l'insetto distintivo continui a diffondersi verso nord nella Sassonia-Anhalt, con possibili avvistamenti nella zona.

Altre regioni della Sassonia-Anhalt potrebbero assistere all'espansione del grillo mantide, data la sua attuale direzione verso nord. I tentativi precedenti del grillo mantide di stabilirsi in diverse aree dello stato, come Magdeburgo nel 1991, sono stati infruttuosi, ma 'altri' luoghi potrebbero offrire habitat adatti.

