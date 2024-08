Gli adolescenti tendono a rinunciare ad usare il preservativo più spesso.

In contrasto a un decennio fa, i giovani in Europa sono meno propensi a utilizzare i preservativi durante gli incontri sessuali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che questo cambiamento non è dovuto a una scelta deliberata, ma piuttosto a un'educazione sessuale insufficiente. Di conseguenza, i casi di infezioni sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate sono aumentati.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall'ufficio regionale europeo dell'OMS a Copenaghen, c'è stato un calo significativo nell'uso dei preservativi tra gli adolescenti sessualmente attivi dal 2014. Il rapporto rivela inoltre un tasso allarmante di rapporti sessuali non protetti tra la giovane generazione, che li espone a un rischio sostanziale di contrarre malattie sessualmente trasmissibili e di avere gravidanze indesiderate, come avverte l'organizzazione.

Lo studio, che fa parte di una ricerca sulla salute più ampia che coinvolge 15enni di 42 paesi e regioni, ha rivelato che un numero considerevole di giovani che hanno risposto e che erano sessualmente attivi hanno fatto sesso non protetto. La percentuale di ragazzi che hanno utilizzato i preservativi durante il loro ultimo incontro sessuale è passata dal 70% nel 2014 al 61% nel 2022. Tra le ragazze, la cifra è passata dal 63% al 57%. Quasi un terzo dei rispondenti (30%) non ha utilizzato né preservativi né la pillola durante il loro ultimo incontro sessuale.

Gli adolescenti tedeschi sono nella media nell'uso dei preservativi, in testa nell'uso della pillola

I giovani tedeschi sono relativamente nella media per quanto riguarda l'uso dei preservativi. Secondo il rapporto, il 59% dei ragazzi sessualmente attivi e il 58% delle ragazze hanno dichiarato di aver utilizzato i preservativi durante il loro ultimo incontro sessuale nel 2022, in calo rispetto al 72% dei ragazzi e al 68% delle ragazze nel 2014. Tuttavia, il rapporto mostra che la pillola viene utilizzata più frequentemente in Germania rispetto alla maggior parte degli altri paesi: solo il 16% delle ragazze e il 23% dei ragazzi non hanno utilizzato né la pillola né un preservativo. L'Austria e la Svizzera si sono piazzate più in alto in questo aspetto.

L'OMS ha spiegato questi risultati citando le lacune nell'educazione sessuale adeguata all'età e nell'accesso ai contraccettivi. I risultati del rapporto sono stati preoccupanti ma non del tutto inaspettati, ha detto il direttore regionale dell'OMS, Hans Kluge. L'educazione sessuale adeguata all'età rimane trascurata in molti paesi e, laddove esiste, è stata criticata in

Leggi anche: