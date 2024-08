- Gli adolescenti mostrano una notevole diminuzione dell'uso del preservativo.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i giovani in Europa sono sempre meno propensi all'uso del preservativo prima dell'attività sessuale. L'uso del preservativo tra gli adolescenti sessualmente attivi è diminuito significativamente dal 2014, mentre il tasso di rapporti non protetti è preoccupantemente alto, come ha rivelato l'Ufficio regionale europeo dell'OMS nel presentare un recente rapporto sul tema. Ciò pone i giovani a un rischio considerevole di malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate, ha avvertito l'organizzazione.

Il rapporto, parte di uno studio più ampio sulla salute degli adolescenti, ha intervistato decine di migliaia di 15enni di 42 paesi e regioni in Europa, Asia centrale e Canada ogni quattro anni tra il 2014 e il 2022 sulla loro salute sessuale. Tra i risultati: un numero significativo di ragazzi e ragazze che hanno dichiarato di aver avuto rapporti non protetti. La percentuale di ragazzi che hanno dichiarato di aver usato un preservativo durante l'ultimo rapporto è passata dal 70% nel 2014 al 61% nel 2022, e dal 63% al 57% tra le ragazze. quasi un terzo (30%) non ha usato né il preservativo né la pillola durante l'ultimo rapporto.

Uso medio del preservativo tra i giovani tedeschi, la pillola è comune

I giovani tedeschi sono nella media per quanto riguarda l'uso del preservativo, secondo il rapporto. Nel 2022, il 59% dei ragazzi e il 58% delle ragazze sessualmente attivi hanno dichiarato di aver usato un preservativo durante l'ultimo rapporto, in calo rispetto al 72% e al 68% rispettivamente nel 2014.

A differenza di molti altri paesi, la pillola sembra essere più comune in Germania. Solo il 16% delle ragazze e il 23% dei ragazzi non hanno usato né la pillola né il preservativo nel 2022. L'Austria e la Svizzera si sono classificati meglio in questo campo.

L'istruzione come soluzione

I dati indicano significativi vuoti nell'educazione adeguata all'età e nell'accesso ai contraccettivi, secondo l'OMS. Il direttore regionale dell'OMS, Hans Kluge, ha spiegato i risultati shock ma prevedibili del rapporto: l'educazione sessuale adeguata all'età viene spesso trascurata in molti paesi e dove esiste, è stata recentemente criticata per aver apparentemente promosso il comportamento sessuale.

L'educazione sessuale completa è fondamentale per empowerment di tutti i giovani a prendere decisioni informate sulla sessualità durante un periodo particolarmente vulnerabile della loro vita - la transizione dalla giovinezza all'età adulta, ha affermato l'autore principale del rapporto, András Költő dell'Università di Galway. I giovani hanno bisogno non solo di informazioni, ma anche di spazi sicuri per discutere argomenti come il consenso, le relazioni intime, l'identità di genere e l'orientamento sessuale.

Il rapporto evidenzia la necessità di un'educazione sessuale migliorata durante il periodo vulnerabile della transizione dalla giovinezza all'età adulta, in quanto educare in modo completo i giovani può empowerment loro a prendere decisioni informate sulla salute sessuale e sulla sicurezza. La mancanza di educazione sessuale adeguata all'età, insieme alle critiche che spesso riceve, contribuisce alle tendenze preoccupanti nell'uso del preservativo tra i giovani europei, come dimostrato dai numeri in calo di individui sessualmente attivi che usano protezioni.

