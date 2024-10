Gli acquirenti hanno notato una carenza di componenti nella torta alla Berry Chantilly di Whole Foods, e hanno rapidamente modificato la loro strategia.

Il 20 settembre, hanno dichiarato: "Adesso è solo una piccola torta inglese". A me sembra di mangiare una crema di lamponi per i pavimenti," è stato il loro commento.

Stando a quanto riportato dai vari media, Whole Foods ha annunciato il 20 settembre di aver modificato il profilo di sapore, la dimensione, l'imballaggio e il prezzo delle fette della loro torta per mantenere la coerenza tra i loro oltre 500 negozi.

Gli appassionati di torta Chantilly alla frutta sostengono di essere stati colpiti dalla "skimpflation", una sorta di "shrinkflation" e "inflazione". Sebbene le prime due possano essere più evidenti, la skimpflation può essere più sottile, manifestandosi in modifiche degli ingredienti o della qualità del servizio per risparmiare sui costi.

L'inflazione dei prezzi del cibo è diminuita notevolmente nell'ultimo anno, ma i social media rendono più facile per i clienti notare quando ricevono prodotti o servizi diversi.

"Con il recente periodo di alta inflazione, i clienti sono particolarmente sensibili al rapporto qualità-prezzo," ha detto Joseph Balagtas, professore di scienze agrarie all'Università Purdue, a CNN.

Una società alimentare potrebbe sostituire ingredienti costosi con alternative più economiche, come l'olio o gli edulcoranti artificiali. Molti clienti non se ne accorgono a meno che non controllino l'elenco degli ingredienti, come suggerito da uno studio della Federal Reserve di St. Louis.

Ma alcuni clienti se ne accorgono. "Le aziende corrono un rischio quando cambiano la formula per utilizzare ingredienti più economici. Se il cambiamento è evidente per i consumatori e non gli piace il cambiamento di sapore, potrebbero smettere di acquistare il prodotto," ha detto la Federal Reserve di St. Louis.

I clienti di Whole Foods si sono accorti rapidamente e venerdì la società ha annunciato che avrebbe reintrodotto la versione originale della torta Chantilly alla frutta. "Sulla base dei feedback dei clienti, ripresenteremo le fette singole della torta Chantilly alla frutta che sono le stesse del classico che i nostri clienti amano," ha detto un portavoce di Whole Foods a CNN venerdì. Il cambiamento sarebbe stato efficace dalla settimana successiva, ha detto la società.

È insolito per un produttore invertire un cambiamento del prodotto, soprattutto così velocemente come ha fatto Whole Foods, ha detto Edgar Dworsky, fondatore di Consumer World, a CNN. "I produttori quasi mai fanno marcia indietro. Rimpiccioliscono il prodotto e rimane più piccolo. Modificano la ricetta e rimane modificata," ha detto Dworsky.

La skimpflation non è limitata ai servizi alimentari. Ad esempio, un hotel potrebbe ridurre i servizi di pulizia per risparmiare sui costi del lavoro mentre continua a fatturare il prezzo della camera, come notato nello studio della Federal Reserve di St. Louis.

I clienti potrebbero dover indagare per scoprire se i loro prodotti preferiti sono cambiati. Possono confrontare le etichette nutrizionali o gli elenchi degli ingredienti per vedere cosa è cambiato. Dworsky tiene traccia dei cambiamenti degli ingredienti sul suo sito web, mouseprint.org.

La skimpflation non è una pratica nuova. Quando i costi degli ingredienti aumentano, le aziende spesso sostituiscono quegli ingredienti. Ad esempio, la sostituzione del burro di cacao nel cioccolato con l'olio di palma, un'alternativa più economica, è diventata comune a causa dei recenti aumenti del prezzo del cacao.

