Gli aborti mensili continuano a crescere negli Stati Uniti nel 2024, secondo un nuovo rapporto

In Italia, secondo i dati più recenti del progetto di ricerca #WeCount della Società di Pianificazione Familiare, c'è stata una media di 98.990 aborti al mese nei primi tre mesi del 2024, il 14% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ovvero circa 12.000 aborti in più ogni mese.

Ci sono modelli stagionali e fluttuazioni da mese a mese nei tassi di aborto, ma a gennaio i aborti mensili hanno superato per la prima volta le 100.000 dal momento in cui #WeCount ha iniziato a tenere traccia di questi dati, circa due anni fa.

"Mi aspetto che il numero raggiunga un plateau a un certo punto, ma con ogni relazione vediamo che i numeri aumentano, quindi non siamo ancora a quel plateau", ha dichiarato la dott.ssa Ushma Upadhyay, co-presidente di #WeCount e professoressa all'Università della California, San Francisco's Advancing New Standards in Reproductive Health. "Continua ad esserci un forte bisogno insoddisfatto che viene soddisfatto in vari modi".

Molte di queste aumenti sono stati guidati da un aumento dei aborti farmacologici, in particolare quelli forniti attraverso la telemedicina. Quando #WeCount ha iniziato a raccogliere dati dai fornitori di aborti ad aprile 2022, circa il 4% di tutti gli aborti erano aborti farmacologici forniti attraverso la telemedicina. L'ultimo rapporto mostra che nel marzo 2024 il 20% di tutti gli aborti erano aborti telemedici.

L'aborto farmacologico è un metodo per cui una persona termina la propria gravidanza assumendo due farmaci - mifepristone e misoprostolo - invece di sottoporsi a un intervento chirurgico. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato i farmaci per l'uso abortivo più di vent'anni fa e il regime è approvato per l'uso fino alla decima settimana di gestazione. La ricerca ha dimostrato da tempo che l'aborto farmacologico è sicuro ed efficace e studi recenti hanno dimostrato che ciò è vero anche quando il paziente ottiene i medicinali attraverso un appuntamento di telemedicina.

Non è chiaro se l'aumento degli aborti farmacologici forniti attraverso la telemedicina sia dovuto a un miglioramento dell'accesso o a una maggiore consapevolezza e preferenza per questa opzione, ha detto Upadhyay. Ma è chiaro che gli aborti telemedici sono diventati un'importante opzione in un panorama abortivo in evoluzione e sempre più restrittivo.

Un aumento degli aborti telemedici può aiutare a mantenere gli appuntamenti più aperti per le persone che hanno bisogno di cure in presenza, ha detto Upadhyay. L'ultimo rapporto mostra che il numero di aborti in presenza nei primi tre mesi del 2024 era circa lo stesso di quelli dei primi tre mesi del 2023, mentre gli aborti telemedici sono aumentati del 28%.

I tassi di aborto telemedico variano da stato a stato ma tendono ad essere meno comuni negli stati che hanno le minori restrizioni. Nel primo trimestre del 2024, circa il 10% degli aborti nel Nuovo Messico e nell'Illinois e solo il 7% nello stato di New York erano aborti telemedici, secondo l'ultimo rapporto. Nel frattempo, più della metà di tutti gli aborti nel Wyoming erano aborti telemedici; i giudici hanno recentemente bloccato i tentativi legislativi di bandire l'aborto - e l'aborto farmacologico, in particolare - nello stato.

"I fornitori di telemedicina stanno facendo uno sforzo tremendo per offrire queste cure a costi molto bassi o nulli per i pazienti", ha detto Upadhyay. "Finché continueremo a vedere più stati che aumentano le restrizioni, credo che continueremo a vedere l'aumento del volume degli aborti man mano che le persone imparano sulla telemedicina".

In stati in cui l'aborto è limitato, gli aborti forniti attraverso leggi di protezione sono diventati più comuni. Le leggi di protezione offrono alcune tutele legali per i fornitori che praticano in alcuni stati dove l'aborto rimane legale per prescrivere farmaci per l'aborto farmacologico via telemedicina alle persone che vivono negli stati con divieti o restrizioni.

Quasi un terzo di tutti gli aborti telemedici nei primi tre mesi del 2024 sono stati forniti attraverso leggi di protezione; in media 6.700 al mese erano per persone che vivono in stati con divieti totali o divieti alle sei settimane, e quasi 2.500 erano per persone che vivono in stati con restrizioni sull'aborto telemedico.

"Mentre il volume degli aborti è aumentato, sappiamo che questa non è tutta la storia", ha dichiarato la dott.ssa Alison Norris, co-presidente di #WeCount e professoressa all'Università statale dell'Ohio's College of Public Health, in una dichiarazione. "Anche se vediamo l'aumento del volume degli aborti a livello nazionale, il peso per un individuo che vive in uno stato con un divieto di aborto è enorme, soprattutto se ha bisogno di cure abortive in presenza".

Gli aborti sono quasi cessati nei 14 stati che hanno adottato divieti dopo la decisione Dobbs, che ha rovesciato Roe. v. Wade, impedendo a quasi 10.000 aborti di avvenire in presenza in questi stati ogni mese, secondo le stime dell'ultimo rapporto.

L'aumento dell'uso degli aborti telemedici potrebbe potenzialmente alleggerire la pressione sui centri in presenza, poiché gli aborti telemedici hanno registrato un aumento del 28% mentre gli aborti in presenza sono rimasti stabili. Inoltre, la sicurezza e l'efficacia degli aborti farmacologici attraverso la telemedicina sono state costantemente dimostrate in numerosi studi nel corso degli anni.

Leggi anche: