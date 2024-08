Gli abitanti di un appartamento fanno una uscita inaspettata.

I giovani, insieme ai loro tutori, si sono trovati in un caos totale, sincronizzando la loro caduta con loro, come riportato dal dipartimento dei vigili del fuoco di Leer, in Bassa Sassonia. Un neonato è stato miracolosamente salvato dal padre, nonostante le sue gravi ferite, e ne è uscito illeso. Analogamente, la sua sorellina di tre anni, che ha saltato insieme alla madre, è rimasta illesa.

I primi soccorritori sono stati impegnati anche nel salvare altri abitanti intrappolati dalle fiamme e dal fumo all'interno dell'edificio a più piani. Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco, ci sono state tre persone con ferite gravi, due con ferite moderate e quattro con ferite lievi. Tutti i servizi di emergenza disponibili sull'isola lungo la costa della Bassa Sassonia sono stati mobilitati. Tre elicotteri di soccorso hanno trasportato i feriti negli ospedali del continente.

La polizia ha dichiarato che l'incendio è iniziato in un appartamento al piano terra e si è rapidamente diffuso al solaio e al tetto. L'origine dell'incendio è rimasta misteriosa inizialmente, facendo scattare le indagini. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha definito l'operazione "complicata", con i tentativi di spegnimento che si sono protratti fino alle prime ore del mattino. Una parte della casa è diventata inabitabile.

Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco, il padre è saltato dal balcone prima dell'arrivo del primo team di soccorso e ha afferrato il neonato che gli è stato lanciato dalla moglie. Successivamente, la madre è saltata con la figlia di tre anni. "La decisione dei genitori di prendere misure così drastiche sottolinea il vero pericolo che la famiglia ha corso a causa dell'incendio", ha notato il dipartimento dei vigili del fuoco. Entrambi i bambini sono miracolosamente scampati alle ferite.

Mentre la famiglia raccontava la sua esperienza traumatic

