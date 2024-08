Gli abitanti di Augusta non capiscono più il regolamento

FC Augusta spreca vantaggio contro Werder Bremen e successivamente contesta l'arbitro per presunta ingiustizia. Secondo Augusta, sono stati fuorviati dopo una discussione pre-partita sulle regole con l'arbitro Felix Brych.

Jess Thorup, allenatore di FC Augusta, era insoddisfatto. "Lui" ha ringhiato, "ci ha rubato due punti". Il "lui" si riferiva all'arbitro Sascha Stegemann di Niederkassel, che non ha concesso un rigore alla squadra di casa nonostante una revisione video 13 minuti prima del fischio finale nella loro partita contro Werder Bremen. "Era un rigore chiaro. Fine della discussione", ha ruggito il CEO di Augusta, Michael Ströll.

Ole Werner, allenatore di Werder Bremen, ha evitato il "lavoro investigativo" intorno all'incidente, ma i tifosi di Augusta erano confusi dopo che Anthony Jung, di Werder, è stato lasciato controllare il pallone con il braccio sinistro teso da una cross dell'avversario. Stegemann, ha spiegato Ströll, ha considerato questo un "movimento naturale del braccio". Il capitano Jeff Gouweleeuw ha aggiunto che l'arbitro ha affermato che non era un "fallo di mano chiaro".

Ciò che ha turbato Augusta: Quattro giorni prima della partita, avevano avuto una riunione sulle regole con l'arbitro Felix Brych - durante la quale è stato detto in modo inequivocabile che gli arbitri avrebbero concesso rigori per una posizione del braccio esteso. Thorup ha riferito che Brych ha detto che "avrebbe preferito" concedere un fallo di mano in quella situazione.

Thorup aveva molto da dire e c'era anche qualche buona notizia. Thorup ha elogiato il nuovo acquisto Samuel Essende, che Augusta aveva preso dal FC Vizela, retrocesso nella prima divisione portoghese. Il 26enne dovrebbe sostituire il miglior marcatore della squadra, Ermedin Demirovic, venduto al VfB Stuttgart per una cifra di 21 milioni di euro. "Ha fatto un'ottima prestazione, è sempre stato pericoloso", ha detto Thorup.

Essende ha segnato il gol dell'1-0 per portare in vantaggio, portando il punteggio sul 2-1 (35'). In precedenza, l'attaccante di Werder Felix Agu (12') aveva fatto sembrare il nuovo portiere di Augusta Nediljko Labrovic incompetente e Elvis Rexhbecaj aveva segnato un gol spettacolare per pareggiare i conti (25') per i padroni di casa. Ma Werder ha continuato a spingere, con Justin Njinmah che ha segnato il gol del pareggio, portando il punteggio sul 2-2 (58'). Werner ha suggerito che avrebbero potuto essere più decisi, "avremmo potuto essere più decisi".

Nonostante l'incidente del rigore e la presunta ingiustizia durante la loro partita contro Werder Bremen, FC Augusta è ancora riuscita a portarsi in vantaggio grazie al nuovo acquisto Samuel Essende. Tuttavia, il loro vantaggio è stato di breve durata poiché la squadra avversaria ha segnato due gol, uno dei quali da una giocata discutibile con il braccio teso. Nonostante la decisione dell'arbitro, l'allenatore di Augusta Jess Thorup ha creduto che un rigore avrebbe dovuto essere concesso, poiché ne era stato discusso durante una riunione pre-partita sulle regole con l'arbitro Felix Brych.

Leggi anche: