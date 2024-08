- Gli abitanti della regione dell'Essenza in Turingia sono entusiasti delle prossime elezioni.

L'entusiasmo aleggia tra i residenti di Assia vicini al confine con la Turingia, in attesa delle elezioni statali in programma per domenica. Come dice un residente 75enne di Rasdorf, nel distretto di Fulda, in un sondaggio informale: "È interessante perché succede praticamente sulla nostra porta di casa."

Esprime la speranza in un'amministrazione "equilibrata dal centro" dopo le elezioni, ma esprime anche preoccupazioni sulla probabilità di un simile risultato. La netta leadership dell'AfD nei sondaggi e la solida performance dell'alleanza "In piedi!" (BSW) lo lasciano perplesso. "È difficile credere che in uno stato come la Turingia, più della metà degli elettori potrebbe sostenere l'estremismo politico. Il centro politico sembra svanire."

Impatto sulla politica federale

Marie-Luise van Thiel segue anche le elezioni statali. "La Turingia confina con la nostra Assia e i risultati delle elezioni hanno ripercussioni sull'intera politica federale", dice. L'aumento del sostegno all'AfD nella Turingia ha lasciato molti preoccupati. Esprime la speranza che gli altri partiti apprezzino e affrontino le preoccupazioni che spingono gli elettori verso l'AfD o il BSW.

"Il pubblico è deluso dalla politica che stiamo vivendo", dice la 64enne. Il sostegno ai partiti tradizionali è diminuito a causa della loro disconnessione dalla base. I politici, a livello sia statale che federale, "vivono in cerchi distinti", aggiunge.

Marie-Luise van Thiel, residente nei Paesi Bassi, si interessa alle elezioni statali che si svolgono nello stato confinante dell'Assia, la Turingia. Evidenzia che i risultati delle elezioni potrebbero avere un impatto significativo sulla politica federale.

L'aumento del sostegno all'AfD nella Turingia, come osservato dai Paesi Bassi, ha sollevato preoccupazioni tra molti, compresa Marie-Luise van Thiel.

Leggi anche: